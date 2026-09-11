Palmi diventa “Tsunami Ready”: è il secondo Comune italiano riconosciuto dall’UNESCO

Palmi entra ufficialmente tra le comunità italiane riconosciute come preparate ad affrontare il rischio tsunami. Nella giornata di sabato 12 settembre, il Comune reggino riceverà infatti il prestigioso riconoscimento “Tsunami Ready” dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (IOC-UNESCO), diventando il secondo Comune italiano, dopo Minturno, in provincia di Latina, a ottenere l’accreditamento. Il programma Tsunami Ready punta a migliorare la preparazione delle comunità esposte al rischio maremoto, coinvolgendo Protezione Civile, amministrazioni locali e cittadini con l’obiettivo di aumentare la prontezza e la capacità di reazione in caso di evento. Palmi, affacciata sulla costa tirrenica calabrese, si trova in un’area classificata a medio-alta pericolosità e già interessata in passato da tsunami, come documentato dall’Italian Tsunami Effects Database (ITED) dell’INGV.

Il percorso che ha portato all’accreditamento ha coinvolto direttamente la popolazione e il territorio costiero, con attività finalizzate a rafforzare la consapevolezza del rischio tsunami e la capacità di risposta della comunità palmese. Un passaggio importante è stato rappresentato dal coinvolgimento del Comune di Palmi nel progetto CoastWAVE 2.0, finanziato dalla Commissione europea attraverso la DG ECHO, Protezione Civile Europea, nelle annualità 2025-2026.

Nell’ambito del progetto sono state sviluppate specifiche mappe di evacuazione per il rischio maremoto, nelle quali vengono individuate sia le aree potenzialmente interessate dall’inondazione sia i percorsi di evacuazione dalla fascia costiera verso le aree di raccolta. Le mappe sono consultabili sul sito del Centro Allerta Tsunami dell’INGV.

La cerimonia a Palmi

La cerimonia ufficiale si svolgerà nella Sala del Consiglio Comunale di Palmi a partire dalle ore 17. Saranno presenti rappresentanti del Centro Allerta Tsunami (CAT), dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Parteciperanno inoltre il sindaco di Palmi Giovanni Calabria, il vicesindaco Salvatore Celi, il presidente della Consulta Giovanile Palmese Daniele Trimboli e il comandante della Polizia Locale Francesco Managò. La certificazione Tsunami Ready sarà consegnata da Denis Chang Seng di IOC-UNESCO, sancendo ufficialmente l’ingresso di Palmi tra le comunità riconosciute a livello internazionale per il percorso di preparazione al rischio maremoto.