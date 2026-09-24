Palmi, arriva il Fitwalking di “Aspromonte Trails”: camminata gratuita tra sport e natura per #BEACTIVE

In occasione di #BEACTIVE – Settimana Europea dello Sport, per promuovere l’attività fisica, il movimento e uno stile di vita sano, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Aspromonte Trails”, affiliata AICS, aderisce all’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attuata dalla società Sport e Salute S.p.A., con un evento didattico gratuito di camminata sportiva di Fitwalking a Sant’Elia di Palmi, sabato 26 settembre 2026 alle ore 10:30.

L’evento, non agonistico e aperto a tutti i partecipanti in buono stato di salute, consisterà, a cura di un Istruttore Nazionale di Fitwalking – Metodo Damilano, in un’introduzione alla tecnica e in una successiva camminata didattica su un circuito pianeggiante di circa 5 km, sterrato e all’ombra.

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3396594788

Ritrovo: ore 10:30 presso la Chiesa di Sant’Elia di Palmi Abbigliamento: abbigliamento e scarpe sportive obbligatori, cappellino e sacca leggera per l’indispensabile (acqua, fazzoletti, integratore salino, ecc.) Pranzo al sacco da condividere nell’area pic-nic per chi vorrà trattenersi a fine evento. Ai primi 10 iscritti che si iscriveranno su WhatsApp verrà regalata la maglietta ufficiale “BEACTIVE”.