Palmi, arriva il Fitwalking di “Aspromonte Trails”: camminata gratuita tra sport e natura per #BEACTIVE

Sabato 26 settembre a Sant’Elia di Palmi un evento aperto a tutti per scoprire la tecnica del Fitwalking con un istruttore nazionale e vivere una giornata all’insegna del movimento e del benessere

FitWalking gratuito Palmi

In occasione di #BEACTIVE – Settimana Europea dello Sport, per promuovere l’attività fisica, il movimento e uno stile di vita sano, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Aspromonte Trails”, affiliata AICS, aderisce all’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e attuata dalla società Sport e Salute S.p.A., con un evento didattico gratuito di camminata sportiva di Fitwalking a Sant’Elia di Palmi, sabato 26 settembre 2026 alle ore 10:30.

L’evento, non agonistico e aperto a tutti i partecipanti in buono stato di salute, consisterà, a cura di un Istruttore Nazionale di Fitwalking – Metodo Damilano, in un’introduzione alla tecnica e in una successiva camminata didattica su un circuito pianeggiante di circa 5 km, sterrato e all’ombra.

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 3396594788
Ritrovo: ore 10:30 presso la Chiesa di Sant’Elia di Palmi Abbigliamento: abbigliamento e scarpe sportive obbligatori, cappellino e sacca leggera per l’indispensabile (acqua, fazzoletti, integratore salino, ecc.) Pranzo al sacco da condividere nell’area pic-nic per chi vorrà trattenersi a fine evento. Ai primi 10 iscritti che si iscriveranno su WhatsApp verrà regalata la maglietta ufficiale “BEACTIVE”.

FitWalking gratuito Palmi

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google