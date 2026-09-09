Pallavolo Crotone, la rivoluzione parte dai giovani: stop alla B1 per puntare sul vivaio

La Pallavolo Crotone si avvicina alla stagione 2026/2027 con una scelta chiara e coraggiosa: investire ancora di più sul proprio settore giovanile, mettendo al centro la crescita delle ragazze e dei ragazzi del territorio e costruendo per loro un percorso sportivo ed educativo che li accompagni dalle prime esperienze fino ai livelli agonistici più alti. La decisione nasce da una stagione straordinaria, che ha confermato la solidità del progetto societario: quattro titoli territoriali nelle categorie Under 13, 14, 16 e 18 femminili e tre titoli regionali nelle categorie Under 13, 14 e 16. Le vittorie dell’Under 14 e dell’Under 16 hanno inoltre aperto le porte alle finali nazionali, dove le atlete crotonesi hanno potuto confrontarsi con le migliori realtà italiane, acquisendo consapevolezza del livello raggiunto e della necessità di continuare a investire sulla formazione.

Questi risultati rappresentano un orgoglio per tutta la società e confermano la bontà di un progetto costruito nel tempo, con programmazione, competenza e attenzione alla crescita delle giovani. Le esperienze maturate a livello nazionale hanno ulteriormente rafforzato la convinzione che il settore giovanile sia il vero motore del futuro.

Guardando avanti, la Pallavolo Crotone ha compiuto una scelta ancora più significativa: nonostante gli ottimi risultati della prima squadra in B1, la dirigenza ha deciso di interrompere l’esperienza nazionale per concentrare energie e risorse sulla crescita delle atlete del territorio. L’obiettivo è costruire uno dei vivai più floridi della Calabria, permettendo alle ragazze cresciute in casa di diventare protagoniste del futuro societario.

A guidare questo percorso ci sarà un gruppo tecnico rafforzato, con la conferma di Coach Pietro Asteriti, figura di riferimento per esperienza e visione. Parallelamente cresce anche la struttura dirigenziale, guidata dalla presidente Romina Pioli, impegnata nel consolidare una società sempre più dinamica e radicata nel territorio.

Il progetto abbraccia l’intero movimento pallavolistico: pallavolo femminile e maschile, sitting volley e beach volley, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani e famiglie e trasformare la Pallavolo Crotone in un punto di riferimento sportivo, educativo e sociale.

La società riparte dal suo patrimonio più prezioso: i giovani. I risultati ottenuti non sono un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a valorizzare il talento locale, promuovere la cultura dello sport e creare opportunità concrete di crescita. Perché il vero successo non è solo vincere, ma permettere a una giovane atleta di crescere, credere in sé stessa e immaginare il proprio futuro attraverso lo sport.

La nuova stagione è alle porte, e la Pallavolo Crotone è pronta a ripartire dalle sue ragazze, dai suoi ragazzi e dal territorio, con lo sguardo rivolto al domani.