Palio del Ciuccio 2026, il Premio Borgo Fassi a Giovanni Calabrese per la promozione della Calabria

Si è conclusa con un momento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze calabresi la 20ª edizione del Palio del Ciuccio-Città delle 12 torri, la manifestazione organizzata ogni anno da un gruppo di operatori turistici di Guardavalle, nel Catanzarese. Il sipario sulla rievocazione storica si è chiuso domenica 6 settembre nell’Arena dell’Agriturismo Fassi di Guardavalle, dove si è svolto il momento più atteso della giornata: la consegna del Premio nazionale Borgo Fassi 2026 a Giovanni Calabrese, assessore al Turismo, politiche attive del lavoro e sviluppo economico della Regione Calabria.

Il premio è stato assegnato all’assessore regionale per l’attività svolta nella promozione turistica della Calabria e nella valorizzazione delle identità territoriali, con una motivazione che sottolinea il contributo offerto alla crescita dell’immagine della regione attraverso il progetto “Calabria Straordinaria”. La motivazione ufficiale del riconoscimento recita: “Per l’impegno, attenzione e lavoro svolto nel ruolo di assessore al turismo della Regione Calabria, e per il notevole contributo offerto alla promozione turistica della Calabria, alla valorizzazione delle sue identità territoriali e alla crescita dell’immagine della nostra Regione, ‘Calabria Straordinaria’”.

La consegna del Premio Borgo Fassi ha rappresentato l’apertura della rievocazione storica del Palio del Ciuccio, evento che ogni anno richiama attenzione sul patrimonio culturale e sulle tradizioni popolari del territorio.

Il Premio Borgo Fassi e la valorizzazione delle eccellenze

Il Premio Borgo Fassi è stato ideato e promosso da alcuni componenti della Famiglia Guido, operatori turistici calabresi, con l’obiettivo di riconoscere il valore di personalità e realtà che hanno contribuito alla promozione e alla crescita del territorio. Il riconoscimento viene assegnato a esponenti del mondo della cultura, della politica, del sociale e dell’economia, oltre che a operatori culturali, che attraverso il proprio lavoro abbiano contribuito alla valorizzazione delle identità locali e alla diffusione dell’immagine della Calabria.

Il premio viene conferito ogni anno in concomitanza con il Palio del Ciuccio-Città delle 12 torri, manifestazione che si svolge a Guardavalle (CZ) e che trova la propria cornice nell’Agriturismo Fassi, struttura situata nel territorio comunale. La ventesima edizione del Palio del Ciuccio ha dunque unito ancora una volta tradizione, cultura popolare e promozione turistica, confermandosi come un appuntamento capace di raccontare le radici del territorio e valorizzare chi contribuisce alla crescita della Calabria.