Palermo, uomo ferito da un colpo di pistola allo Zen: il proiettile resta conficcato nella testa

Un uomo è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nel quartiere Zen di Palermo. Il proiettile lo ha raggiunto alla testa senza però fuoriuscire, rendendo necessario il ricovero in ospedale e il monitoraggio da parte dei sanitari. Secondo quanto si apprende, la vittima, nonostante la grave ferita riportata, sarebbe riuscita a mantenersi cosciente e a raggiungere autonomamente il presidio sanitario, mettendosi alla guida della propria auto dopo essere stata colpita. L’uomo è stato successivamente ricoverato presso il reparto di Neuro rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova sotto osservazione.

Il ferito è vigile e cosciente: ricovero a Villa Sofia

Le condizioni del paziente, pur richiedendo particolare attenzione per la presenza del proiettile nella zona cranica, non hanno determinato una perdita di coscienza. Il ferito è infatti risultato vigile e cosciente al momento del ricovero, mentre i medici della Neuro rianimazione di Villa Sofia stanno seguendo l’evoluzione del quadro clinico. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire nei dettagli. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le fasi precedenti e successive al ferimento e individuare eventuali responsabilità.

L’agguato allo Zen di Palermo: indagini affidate alla Polizia di Stato

Sul grave episodio sono in corso le indagini della Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti per fare luce sull’origine della sparatoria. Gli investigatori dovranno ricostruire il contesto in cui è maturato il ferimento, verificare eventuali testimonianze e acquisire elementi utili per identificare chi abbia esploso il colpo. Il quartiere Zen di Palermo torna così al centro dell’attenzione per un episodio di violenza sul quale gli inquirenti stanno cercando di fare piena chiarezza.