Palermo, un sudario lungo 70 metri per Gaza: il 2 ottobre la manifestazione per la pace

In occasione della giornata internazionale sulla nonviolenza, Venerdì 2 Ottobre, un sudario di settanta metri, su cui sono scritti i nomi di oltre 18.000 bambine e bambini uccisi a Gaza, attraverserà diversi quartieri della città di Palermo per lanciare un messaggio di speranza e di pace.

“Le nostre scuole hanno deciso di fare rete per costruire un’attività didattica congiunta, uscendo dalle aule, per coinvolgere la cittadinanza in una azione di sensibilizzazione, perché la scuola non può essere spettatrice inerme del genocidio, della guerra, dei bombardamenti”.

La manifestazione è stata deliberata dagli organi collegiali di otto istituzioni scolastiche della città di Palermo: gli Istituti Comprensivi Giuliana Saladino, Cruillas, Rita Levi Montalcini, Russo Raciti, Michelangelo Buonarroti, Tomasi di Lampedusa Boccadifalco, Uditore Setti Carraro e l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Ascione, per i quali “La scuola costruisce la coscienza, è protagonista attiva di un atto di memoria e di impegno, elabora strategie per trasformare la società e per costruire la pace. La nostra manifestazione vuole essere una straordinaria testimonianza di fronte all’indicibile tragedia che viviamo ormai da quasi tre anni“.

Il sudario che sfilerà per alcune strade della periferia nord-ovest della città nasce dall’impegno pedagogico dell’Istituto Superiore Giorgio La Pira di Pozzallo (Ragusa) e riprende il messaggio di un grande uomo che, da sindaco di Firenze, è stato profeta di pace e messaggero del dialogo tra ipopoli. L’elenco con i nomi è stato recuperato dal sito dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, che lo aggiorna costantemente.

Il concentramento è previsto alle 8.30 in Via Paladini (CEP – Capolinea linea 4 del Tram), la partenza della manifestazione è prevista alle ore 9.00 e il corteo farà il seguente percorso: via Barisano da Trani, via Brunelleschi, viale Michelangelo, via Acireale, Piazza Santa Cristina, Viale Piazza Armerina, Piazza San Paolo (arrivo). Le studentesse e gli studenti si alterneranno nel portare il lungo sudario e sfileranno senza bandiere né striscioni: protagonista unico della manifestazione sarà il sudario. Il corteo è aperto a tutte le scuole della città.