Palermo, tragedia allo Zen: 47enne trovato morto in un magazzino devastato dalle fiamme

Tragedia nel quartiere Zen di Palermo, dove un uomo di 47 anni è stato trovato morto all’interno di un magazzino interessato da un incendio. Il corpo della vittima è stato scoperto dai Vigili del Fuoco intervenuti per domare le fiamme che avevano avvolto il locale. Secondo le prime informazioni raccolte, il decesso potrebbe essere stato provocato direttamente dalle fiamme oppure dalle esalazioni tossiche sprigionate dal rogo. Saranno gli accertamenti successivi a stabilire con precisione le cause della morte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni aspetto della vicenda.

L’incendio nel magazzino e la scoperta del corpo

L’allarme è scattato dopo che all’interno del magazzino, situato nel quartiere Zen di Palermo, è divampato un incendio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella messa in sicurezza dell’area. Una volta entrati nei locali, i soccorritori hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo dell’uomo era ormai senza vita. Nonostante gli interventi per domare le fiamme, per la vittima non è stato possibile fare nulla.

Indagini affidate ai Carabinieri

Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, sul luogo della tragedia sono arrivati i Carabinieri, incaricati di svolgere gli accertamenti investigativi. Gli uomini dell’Arma dovranno ricostruire la sequenza degli eventi, verificare le condizioni del magazzino e accertare l’origine dell’incendio. Tra gli aspetti sotto esame ci sono anche le eventuali condizioni di sicurezza del locale e la presenza di elementi che possano aiutare a chiarire perché l’uomo si trovasse all’interno della struttura quando sono divampate le fiamme.