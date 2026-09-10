Palermo, ristoratore gambizzato durante una rapina a Mondello: arrestati due uomini, otto indagati

Avrebbero sparato al titolare di un ristorante a Mondello, ferendolo alle gambe, durante una rapina commessa il 24 luglio del 2023. E’ l’accusa contestata a Marco Ferrante 35 anni e Alessio Muratore, 26 anni, arrestati dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere. Nell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, ci sono altri otto indagati: sei uomini e due donne. L’indagine, oltre a ricostruire la rapina, ha fatto luce su un traffico di stupefacenti e armi. La notte del 24 luglio il ristoratore, insieme alla compagna, aveva lasciato il locale per raggiungere casa, portando con sé una borsa che conteneva l’incasso degli ultimi giorni, quando è stato affrontato da tre rapinatori che gli hanno intimato di consegnargli i soldi. Per diversi minuti è stato sotto il tiro di una pistola: ‘pensavo fosse a salve e così ho detto all’uomo di sparare’, ha raccontato agli agenti.

Il rapinatore dopo averlo minacciato a lungo gli ha sparato alla gambe per due volte. Grazie all’analisi delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza la polizia ha ricostruito la fuga dei tre verso lo Zen a bordo di una Skoda Fabia Station bianca. Con la stessa vettura i rapinatori avevano fatto dei sopralluoghi prima della rapina.