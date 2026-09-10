Palermo, ristoratore gambizzato durante una rapina a Mondello: arrestati due uomini, otto indagati

La polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere per due presunti responsabili dell’assalto del luglio 2023. Il titolare del locale fu ferito alle gambe dopo essere stato minacciato con una pistola per consegnare l’incasso. L’inchiesta ha fatto emergere anche un presunto traffico di droga e armi

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Avrebbero sparato al titolare di un ristorante a Mondello, ferendolo alle gambe, durante una rapina commessa il 24 luglio del 2023. E’ l’accusa contestata a Marco Ferrante 35 anni e Alessio Muratore, 26 anni, arrestati dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere. Nell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Palermo, ci sono altri otto indagati: sei uomini e due donne. L’indagine, oltre a ricostruire la rapina, ha fatto luce su un traffico di stupefacenti e armi. La notte del 24 luglio il ristoratore, insieme alla compagna, aveva lasciato il locale per raggiungere casa, portando con sé una borsa che conteneva l’incasso degli ultimi giorni, quando è stato affrontato da tre rapinatori che gli hanno intimato di consegnargli i soldi. Per diversi minuti è stato sotto il tiro di una pistola: ‘pensavo fosse a salve e così ho detto all’uomo di sparare’, ha raccontato agli agenti.

Il rapinatore dopo averlo minacciato a lungo gli ha sparato alla gambe per due volte. Grazie all’analisi delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza la polizia ha ricostruito la fuga dei tre verso lo Zen a bordo di una Skoda Fabia Station bianca. Con la stessa vettura i rapinatori avevano fatto dei sopralluoghi prima della rapina.

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