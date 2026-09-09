Palermo, il generale Alessandro Langella nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Palermo. Il nuovo comandante provinciale è il generale Alessandro Langella, 51 anni, che raccoglie il testimone dopo quattro anni di guida delle Fiamme Gialle palermitane da parte del generale Domenico Napolitano, destinato ora a dirigere lo Scico (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata) a Roma. Il passaggio di consegne segna l’avvio di una nuova fase per il comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, in un territorio particolarmente delicato per la presenza di fenomeni criminali complessi, infiltrazioni economiche e necessità di tutela della legalità nel sistema produttivo. Nel corso dell’incontro con la stampa, il generale Langella ha delineato le priorità del suo mandato, ponendo al centro il contrasto alle ricchezze illecite, l’analisi dei flussi economici e il rafforzamento dell’attività di prevenzione dei fenomeni criminali.

Il nuovo comandante Langella: “Ruolo cruciale della Guardia di Finanza contro le ricchezze illecite”

Il generale Alessandro Langella arriva a Palermo dopo un’importante esperienza maturata nel settore delle investigazioni economico-finanziarie. Prima del nuovo incarico, infatti, ha guidato per quattro anni il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Torino, un ruolo che gli ha consentito di sviluppare competenze specifiche nell’analisi dei patrimoni, dei flussi finanziari e dei meccanismi utilizzati per occultare capitali di provenienza illecita. Nel presentarsi alla stampa, il nuovo comandante provinciale ha evidenziato la centralità dell’attività investigativa delle Fiamme Gialle.

“Sicuramente siamo consapevoli del ruolo cruciale che, in questa fase, deve affrontare la Guardia di Finanza.” Un ruolo che, secondo Langella, passa innanzitutto dall’individuazione delle fonti di ricchezza illegale e dalla capacità di comprendere dove tali risorse vengono accumulate. “Innanzitutto attraverso il proprio modello delle investigazioni economico finanziarie, per l’individuazione delle fonti di ricchezza illecite e dove queste ricchezze illecite vengono accumulate. E mettere a punto e proporre i più adeguati sistemi di intervento e repressione”, rimarca.

Palermo, la sfida della legalità economica e il contrasto alla criminalità

L’incarico a Palermo rappresenta una sfida di particolare rilievo per il generale Langella, chiamato a operare in una delle realtà più complesse del Paese sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e delle infiltrazioni nell’economia legale. Il nuovo comandante ha sottolineato come l’azione della Guardia di Finanza non debba limitarsi alla repressione dei reati già consumati, ma debba concentrarsi anche sulla capacità di prevenire e intercettare in anticipo i fenomeni illeciti. “Ma nella fase della prevenzione dei fenomeni illeciti – ha aggiunto – la Guardia di finanza è chiamata oggi a svolgere un ruolo importantissimo e strategico che reputo irrinunciabile, soprattutto in aree così delicate del paese, quale quella in cui mi troverò adesso ad operare”.

L’esperienza maturata a Torino al servizio del nuovo incarico

Il generale Langella ha evidenziato la volontà di mettere a disposizione della nuova responsabilità tutto il patrimonio professionale costruito nel corso della carriera. L’esperienza maturata alla guida del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Torino rappresenta infatti un elemento centrale nel suo percorso, soprattutto per quanto riguarda le indagini sui patrimoni e sui fenomeni economici collegati alla criminalità. “Per questa sfida così impegnativa in una città come Palermo, dove metterò a disposizione tutto il bagaglio di conoscenze e di esperienze che ho maturato durante il mio percorso professionale”, spiega.

Il ringraziamento al generale Napolitano e il nuovo percorso dello Scico

L’incontro con la stampa si è svolto insieme al generale Domenico Napolitano, che lascia dopo quattro anni la guida del comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo per assumere un nuovo incarico a Roma alla guida dello Scico. Il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata rappresenta uno dei reparti strategici delle Fiamme Gialle nel contrasto ai fenomeni mafiosi e alle attività economiche riconducibili alla criminalità organizzata. Il cambio al vertice si inserisce quindi in un percorso di continuità istituzionale, con l’avvicendamento tra due ufficiali chiamati a ricoprire incarichi di grande responsabilità.

“Confido nella massima collaborazione dei reparti palermitani”

Nel suo primo intervento da comandante provinciale, Langella ha infine rivolto un messaggio di fiducia nei confronti degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza di Palermo. Il generale ha sottolineato l’importanza del rapporto con i reparti territoriali e della collaborazione interna per affrontare una sfida complessa come quella palermitana. “E confido – ha concluso – nella massima collaborazione dei reparti palermitani che già da stamattina mi hanno dato una splendida accoglienza”.