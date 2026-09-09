Palermo celebra un giovane talento da record, Rointan conquista due riconoscimenti internazionali

Per celebrare questo importante risultato, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale Giuseppe Mancuso e l’Assessore Fabrizio Ferrandelli hanno incontrato e premiato Rointan e la sua famiglia, esprimendo il più sincero apprezzamento per un talento che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la città. Una straordinaria storia di talento, passione e determinazione arriva da Palermo. Si chiama Rointan Robinat Nesaraja, è nato a Palermo otto anni fa da genitori di origine tamil dello Sri Lanka ed è un bambino palermitano che ha conquistato due importanti riconoscimenti internazionali grazie alla sua straordinaria conoscenza della geografia mondiale.

Rointan ha realizzato due video nei quali dimostra capacità davvero sorprendenti per la sua età

Rointan ha realizzato due video nei quali dimostra capacità davvero sorprendenti per la sua età. Nel primo indica, in tempi rapidissimi, la capitale e la bandiera di ciascuno dei 197 Paesi del mondo. Nel secondo è invece capace di collocare sulla carta geografica ogni Paese del mondo, rispettando tempi estremamente ridotti. Un risultato nato dalla sua grande passione per la geografia, dalla curiosità e dalla voglia di imparare, ma anche dal prezioso sostegno della sua famiglia, che lo ha accompagnato con entusiasmo nella realizzazione dei video e nel percorso che ha portato il suo talento oltre i confini nazionali. Il 12 luglio 2026, le sue straordinarie capacità sono state riconosciute da due organizzazioni internazionali dedicate ai record: il Cholan Book of Records, presente in India, Sri Lanka, Singapore, Canada e Malesia, e l’International Achiever Book of World Records, con sede nel Regno Unito.

La storia di Rointan va oltre il semplice record

A seguito dei riconoscimenti, Rointan ha ricevuto diversi premi e attestati, tra cui certificati, medaglie, medaglie commemorative, una carta e una placca commemorativa. Il suo nome è stato inoltre inserito nel Cholan Book of Records. “La storia di Rointan va infatti oltre il semplice record. È la storia di un bambino nato e cresciuto a Palermo, cittadino italiano, figlio di una famiglia di origine tamil, che attraverso studio, passione, curiosità e impegno ha trasformato una particolare attitudine in una capacità straordinaria. È anche una storia che racconta una Palermo capace di accogliere, integrare e valorizzare le proprie energie migliori. Una città nella quale le differenze culturali possono diventare ricchezza e nella quale ogni bambino, indipendentemente dalle proprie origini, deve poter trovare occasioni per esprimere e sviluppare i propri talenti”, c’è scritto nella nota del comune.

“Rointan rappresenta un bellissimo esempio di come la curiosità e la passione possano diventare talento – dichiara il Vice Presidente Vicario Giuseppe Mancuso –. Dietro questo straordinario risultato non c’è soltanto una memoria geografica fuori dal comune, ma soprattutto la voglia di imparare, di conoscere il mondo e di mettersi alla prova. Siamo orgogliosi di poter celebrare questo giovane palermitano e ringraziamo la sua famiglia per aver sostenuto con amore e convinzione il suo percorso. Il talento dei nostri bambini è un patrimonio della nostra città e merita di essere incoraggiato e valorizzato”.