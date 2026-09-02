Palermo, ancora focolai dopo il maxi incendio al centro commerciale: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Non è ancora completamente domato l’incendio del noto centro commerciale di Palermo. A distanza di ore dal rogo divampato nel primo pomeriggio di ieri, restano infatti focolai attivi all’interno della struttura, con le squadre dei vigili del fuoco impegnate senza sosta nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Il vasto incendio ha provocato ingenti danni al centro commerciale palermitano e ha richiesto un intervento prolungato da parte dei soccorritori, che hanno continuato a lavorare per tutta la notte per contenere le fiamme e impedire la propagazione del rogo.

Incendio a Palermo, vigili del fuoco ancora impegnati

Le operazioni di spegnimento proseguono con l’obiettivo di eliminare completamente ogni residuo focolaio e consentire le successive verifiche tecniche sulla struttura del centro commerciale. L’incendio, sviluppatosi nel primo pomeriggio di ieri, ha richiesto un importante dispiegamento di uomini e mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, impegnati nel controllo della situazione anche nelle ore successive all’emergenza. Il lavoro dei pompieri è proseguito durante la notte, in una fase particolarmente delicata per la presenza di materiali e impianti che potrebbero aver contribuito al mantenimento dei punti di combustione.

Indagini sulle cause del rogo: ipotesi di un guasto elettrico

Parallelamente alle attività di spegnimento, sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Secondo le prime ipotesi, il rogo potrebbe essere stato provocato da un problema di natura elettrica. Tra le possibilità al vaglio degli investigatori ci sarebbe un corto circuito oppure un malfunzionamento legato a una pompa di calore installata sul tetto, che potrebbe aver preso fuoco innescando l’incendio. Gli accertamenti tecnici serviranno a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare il punto di origine delle fiamme.

Polizia e carabinieri collaborano con i tecnici dei vigili del fuoco

Alle verifiche stanno partecipando, insieme ai tecnici del comando provinciale dei vigili del fuoco, anche gli operatori delle forze dell’ordine. Sul posto sono presenti poliziotti e carabinieri, impegnati nelle attività necessarie per supportare gli accertamenti e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’incendio. L’attenzione resta concentrata sulla sicurezza della struttura e sulla definizione delle cause che hanno portato allo sviluppo del rogo.