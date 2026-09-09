Palermo, 18enne aggredito brutalmente fuori da un locale: fermati due minorenni

Un’aggressione violenta avvenuta nei pressi di un locale a Mondello, nel territorio di Palermo, ha portato all’esecuzione di un provvedimento cautelare nei confronti di due minorenni accusati di aver picchiato un ragazzo di 18 anni. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Palermo nei confronti di due giovani, rispettivamente di 16 e 17 anni, ritenuti coinvolti nell’aggressione avvenuta lo scorso mese di luglio. Per uno dei due indagati è stata disposta la misura del carcere minorile, mentre per l’altro è stato deciso il trasferimento in una comunità. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pestaggio sarebbe scattato per motivi banali, probabilmente legati a un presunto sguardo di troppo, trasformando una situazione apparentemente ordinaria in una violenza dalle conseguenze molto gravi.

Le indagini della Polizia: decisivi i filmati delle telecamere

L’identificazione dei due minorenni accusati dell’aggressione è arrivata grazie al lavoro investigativo degli agenti del commissariato di Polizia, che hanno analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i presunti responsabili del pestaggio. L’attività investigativa ha permesso così di arrivare all’emissione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale per i minorenni di Palermo, sulla base degli elementi raccolti dagli inquirenti.