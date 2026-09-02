Palazzo Campanella rende omaggio alla Madonna della Consolazione: 12 artisti in mostra tra fede e identità

Dodici artisti e circa cinquanta opere per raccontare il legame profondo tra fede, devozione e identità calabrese. Palazzo Campanella rende omaggio alla Madonna della Consolazione con una grande collettiva d’arte che rappresenta uno degli appuntamenti centrali del programma di iniziative promosso dal Consiglio regionale della Calabria in occasione delle celebrazioni mariane di Reggio Calabria. La mostra dal titolo “Consolazione, culti, devozione, memoria e comunità” sarà inaugurata venerdì 11 settembre alle ore 18.30 nella Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella e accompagnerà i giorni più intensi della Festa della Madonna della Consolazione, momento particolarmente sentito dalla comunità reggina.

L’iniziativa è stata voluta dal presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo e riunisce dodici artisti conosciuti e apprezzati del panorama artistico calabrese, che hanno scelto di mettere gratuitamente a disposizione della comunità le proprie opere. Gli artisti coinvolti sono Matteo Curcio, Giuseppe Iaria, Tiziana Marra, Tina Nicolò, Luigi Palamara, Sebastiano Plutino, Gregorio Procopio, Nino Romano, Salvatore Russo, Simona Treccosti, Tiziana Zimbalatti e Raffaella Polifroni. Attraverso opere artistiche, gigantografie, infografiche e materiali storici, la mostra accompagnerà i visitatori in un percorso dedicato al culto della Madonna della Consolazione, alla memoria collettiva e alle tradizioni che da secoli caratterizzano la comunità calabrese.

La Vara e la storia della devozione mariana

L’esposizione sarà arricchita anche dalla mostra dedicata alla Vara e alla sua storia, concessa dal Consiglio regionale in comodato d’uso gratuito all’Associazione Portatori della Vara della Madonna della Consolazione. La collettiva sarà visitabile gratuitamente dall’11 al 15 settembre 2026, con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

La mostra rientra in un programma più ampio di iniziative organizzate dal Consiglio regionale per accompagnare le celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione. Dal 11 al 15 settembre, infatti, Palazzo Campanella sarà illuminato di azzurro, con la proiezione sulla facciata dei volti della Madonna e del Bambino raffigurati nel venerato Quadro custodito nella Basilica dell’Eremo. Sabato 12 settembre, il presidente Cirillo, insieme ai dipendenti del Consiglio regionale e alle rispettive famiglie, renderà omaggio alla Patrona in occasione del passaggio della Vara davanti alla sede dell’Assemblea legislativa.

Un altro momento significativo è previsto per lunedì 14 settembre alle ore 11, quando nella Sala Giuditta Levato sarà presentata la nuova sezione mariana del Polo culturale “Mattia Preti”. All’appuntamento interverranno, insieme al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova monsignor Fortunato Morrone e una rappresentanza dei Portatori della Vara, con il presidente dell’associazione Gaetano Surace.

Cirillo: “Palazzo Campanella non si limiti al semplice omaggio floreale”

“Ringrazio gli artisti che hanno accolto il nostro invito e scelto di mettere gratuitamente le proprie opere a disposizione della comunità – afferma il presidente Cirillo –. Come presidente del Consiglio regionale della Calabria ho voluto fortemente che, in questi giorni così importanti per Reggio Calabria, Palazzo Campanella non si limitasse al semplice omaggio floreale alla Madonna al passaggio della Vara, ma partecipasse pienamente, insieme alla città, alle celebrazioni in onore della sua Patrona. Da qui nasce la scelta di aprire il Palazzo ai cittadini e ai fedeli con la mostra collettiva, l’illuminazione della sede e la proiezione delle immagini della Madonna e del Bambino, fino all’istituzione della nuova sezione mariana del Polo culturale “Mattia Preti”.

“Un insieme di iniziative attraverso le quali vogliamo valorizzare, anche attraverso l’arte e la cultura, una devozione che appartiene profondamente alla storia e all’identità delle nostre comunità. Questo vuole essere un punto di partenza: dal prossimo anno intendiamo ampliare ulteriormente la partecipazione degli artisti calabresi e far crescere un appuntamento capace di raccontare ciò che la devozione mariana rappresenta non soltanto per Reggio, ma per l’intera Calabria”.