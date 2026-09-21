Pakistan, raid aerei in Afghanistan: “28 terroristi uccisi” dopo gli attacchi al confine, cresce la tensione

Aerei da combattimento pakistani hanno condotto una serie di raid aerei nell’Afghanistan orientale contro presunti nascondigli di militanti, in una nuova fase di tensione tra Pakistan e Afghanistan. Secondo quanto riferito da funzionari della sicurezza pakistana e riportato dal Washington Post, negli attacchi sarebbero rimasti uccisi 28 militanti. Le autorità di Kabul hanno invece fornito un primo bilancio differente, comunicando che negli attacchi sarebbero morte almeno tre persone. La distanza tra le versioni evidenzia il clima di forte contrapposizione tra i due governi, con accuse reciproche legate alla presenza e alle attività di gruppi armati nelle aree di confine.

I raid dopo gli attentati contro le forze di sicurezza pakistane

Le operazioni militari sono arrivate dopo che il Pakistan aveva annunciato la possibilità di colpire obiettivi militanti in territorio afghano, in risposta a due recenti attentati mortali contro le proprie forze di sicurezza lungo la zona di confine.

Negli ultimi anni Islamabad ha denunciato un aumento degli attacchi condotti da gruppi armati contro polizia ed esercito pakistani, con particolare riferimento alle aree vicine alla frontiera con l’Afghanistan. Le autorità pakistane sostengono che alcune formazioni militanti trovino rifugio oltre confine, mentre Kabul ha più volte respinto accuse di mancato controllo del proprio territorio.

La nuova offensiva rappresenta quindi un ulteriore capitolo di una crisi che coinvolge sicurezza, controllo delle frontiere e rapporti diplomatici tra i due Paesi.

Cresce la tensione tra Islamabad e Kabul

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una crescente escalation militare tra Pakistan e Afghanistan, con operazioni e scontri transfrontalieri che hanno provocato centinaia di vittime. Secondo le ricostruzioni disponibili, la situazione si è aggravata dopo una serie di raid aerei pakistani in territorio afghano. In risposta, l’Afghanistan avrebbe avviato operazioni di rappresaglia a partire dal mese di febbraio, alimentando una spirale di violenze lungo una delle frontiere più instabili dell’Asia centrale. La linea di confine tra i due Paesi, lunga oltre 2.600 chilometri e segnata da tensioni storiche, continua a rappresentare un punto critico per la sicurezza regionale.

La lotta ai gruppi militanti resta il nodo centrale

Al centro dello scontro c’è soprattutto la presenza di gruppi armati che Islamabad considera responsabili di numerosi attentati contro obiettivi governativi e militari. Il Pakistan accusa da tempo alcune formazioni militanti di utilizzare aree dell’Afghanistan orientale come base operativa per pianificare attacchi oltre frontiera. Kabul, invece, sostiene di voler contrastare ogni forma di terrorismo ma contesta le incursioni militari straniere sul proprio territorio.

I nuovi raid aerei rischiano ora di aggravare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi, già compromessi da mesi di accuse reciproche e operazioni militari. La comunità internazionale osserva con attenzione l’evoluzione della crisi, considerando la stabilità del confine tra Pakistan e Afghanistan un elemento fondamentale per la sicurezza dell’intera regione.