Padre picchiato e inseguito fino all’auto: arrestati due fratelli in Sicilia

Una nuova vicenda di maltrattamenti in famiglia scuote il territorio di Acireale, nel Catanese. La Polizia di Stato ha arrestato due fratelli ritenuti responsabili di una serie di comportamenti violenti nei confronti dei propri genitori, culminati in un episodio durante il quale il padre sarebbe stato aggredito e costretto a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. L’intervento degli agenti è scattato dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112, effettuata proprio dalla vittima. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, sono stati condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

L’aggressione dopo una lite: il padre colpito al volto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio più recente sarebbe avvenuto al termine di una lite scaturita per futili motivi. I due fratelli avrebbero colpito il padre al volto, provocandogli una lesione evidente all’altezza dell’occhio sinistro. Quando la pattuglia del Commissariato di Acireale è arrivata nell’abitazione, gli agenti avrebbero trovato l’uomo con un evidente ematoma al volto, segno dell’aggressione appena subita. La vittima, per sottrarsi alla furia dei figli, sarebbe riuscita a raggiungere la propria automobile e a rifugiarsi all’interno del veicolo. Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, entrambi gli uomini lo avrebbero però inseguito, tentando di impedire la fuga e cercando di danneggiare il vetro della macchina per costringerlo a uscire. In quei momenti concitati, il padre sarebbe riuscito a lanciare l’allarme e successivamente, temendo per la propria sicurezza, avrebbe trovato riparo nell’abitazione di un parente residente nella stessa zona.

Precedenti episodi di violenza e un ammonimento del Questore

L’indagine della Polizia di Stato avrebbe evidenziato una situazione già nota alle autorità. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, infatti, i due fratelli si sarebbero già resi protagonisti in passato di episodi analoghi nei confronti dei genitori. Gli stessi genitori avevano già denunciato precedenti comportamenti violenti, tanto che nei confronti dei due uomini era stato adottato anche il provvedimento amministrativo dell’ammonimento del Questore. Nonostante la misura adottata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i presunti maltrattamenti sarebbero proseguiti nel tempo, fino ad arrivare all’ultimo episodio che ha portato alla nuova denuncia presentata dal padre e al successivo intervento dell’autorità giudiziaria.