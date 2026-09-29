Ottobrata Romettese, tutto pronto per la 10ª edizione tra gusto, musica e tradizione | PROGRAMMA

Quattro domeniche, un borgo da scoprire e dieci anni di emozioni da festeggiare. Il 4, 11, 18 e 25 ottobre torna l’Ottobrata Romettese, che quest’anno celebra la sua 10ª edizione con un programma ricco di gastronomia, musica, spettacoli, folklore, arte, artigianato e valorizzazione del territorio. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Ricreativo-Culturale Rymtà Haya, con il patrocinio gratuito del Comune di Rometta e della Città Metropolitana di Messina, conferma una formula che negli anni ha saputo conquistare famiglie, giovani e visitatori: una festa coinvolgente, capace di conservare il carattere genuino e accogliente delle tradizioni siciliane.

Rometta Superiore non farà soltanto da cornice all’evento. Il suo centro storico, le sue testimonianze architettoniche e i suoi scorci diventeranno parte dell’esperienza grazie anche alle visite guidate, alle esposizioni d’arte e alle iniziative dedicate alla scoperta del borgo.

Grande protagonista sarà naturalmente la gastronomia, con stand, prodotti tipici e di stagione, specialità siciliane e artigianato locale. Tra le proposte non mancheranno maccheroni al ragù, strozzapreti, trippa al forno, panini con braciole e salsiccia, insieme a tante altre specialità della tradizione.

“Dieci anni di Ottobrata rappresentano un traguardo importante e, soprattutto, un risultato costruito insieme alla comunità – sottolinea Alberto Magazù presidente dell’Associazione Ricreativo-Culturale Rymtà Haya – In questi anni la manifestazione è cresciuta, ma abbiamo sempre cercato di conservarne l’identità: accoglienza, attenzione alle famiglie, valorizzazione delle tradizioni e un legame forte con Rometta. Vogliamo che chi arriva possa vivere una giornata ricca di contenuti, tra spettacoli, gastronomia, cultura e territorio, e portare con sé il ricordo di una comunità capace di accogliere e condividere. La decima edizione è per noi un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza“.

Ad aprire la manifestazione, domenica 4 ottobre, sarà Angelo Mauro, cantante e musicista siciliano legato alla musica popolare e alla tradizione italiana e napoletana. Domenica 11 ottobre spazio alla comicità con Loredana Scalia, attrice e cabarettista siciliana conosciuta anche per la sua esperienza a Zelig. Grande appuntamento musicale domenica 18 ottobre con Povia in concerto, cantautore vincitore del Festival di Sanremo 2006 con “Vorrei avere il becco”.

La chiusura, domenica 25 ottobre, sarà affidata al The Huntrix Tribute Show, con musica, canto, coreografie e costumi per bambini, ragazzi e famiglie. Tutte e quattro le domeniche saranno animate dal Luciano Fraita Show e dal Gruppo Folkloristico “Il Melograno”. Attivo il servizio bus navetta dal campo sportivo.