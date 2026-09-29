Ospedale sibaritide, Madeo: “Regione faccia chiarezza sulla Medicina Nucleare”

“Ospedale della Sibaritide: si faccia chiarezza sulla Medicina Nucleare. È confermata la sua attivazione? A che punto siamo con l’acquisto e il collaudo dei macchinari? La Regione risponda nero su bianco Della Medicina Nucleare, la branca che veramente conferirebbe al nuovo ospedale di Insiti una marcia in più rendendolo moderno facendo in modo che la definizione di smart non sia acquisita semplicemente perché è la prima struttura costruita nell’era post pandemica, non se ne parla più da molto. Nemmeno nel corso di questi mesi durante le riunioni in cui si stabiliva chi avrebbe acquistato cosa“. È quanto dichiarato in una nota stampa dall’Avv. Rosellina Madeo, Vicepresidente Commissione Sanità per la Regione Calabria.

“A ricordare però che l’Ospedale nuovo dovrebbe ospitare la Medicina Nucleare c’è un bunker nel seminterrato, previsto anche nell’approvazione del piano economico-finanziario di riequilibrio e per i quali sono stati spesi dei soldi, c’è l’ambizione di portare il primo ciclotrone in Calabria che costituirebbe una svolta nella terapia contro i tumori, ma non c’è più alcuna certezza sul tema. La maggioranza ha garantito il trasferimento degli ambulatori a ottobre. Dopodomani praticamente. Ma sulla specializzazione che può fare dell’Ospedale della Sibaritide un polo d’eccellenza e garantire un servizio all’avanguardia ad un ampio bacino di cittadini, nemmeno una parola.

Depositata un’interrogazione per sapere se sia confermata l’attivazione contestuale della Medicina Nucleare e della PET-TC all’apertura del Nuovo Ospedale della Sibaritide, come previsto dal DCA n. 80/2024, e quale sia lo stato di avanzamento delle gare di appalto per l’acquisto, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature ad alta tecnologia (PET-TC e diagnostica scintigrafica) e i tempi previsti per la loro consegna.

Il Nuovo Ospedale della Sibaritide rappresenta non solo una grande occasione per il servizio sanitario di tutti gli abitanti dell’area, ma con la Medicina Nucleare e la presenza del primo e unico ciclotrone in Calabria, fondamentale per la produzione di isotopi radioattivi necessari per esami diagnostici come la Pet, una rivoluzione assistenziale“, conclude Madeo.