Ospedale della Sibaritide, Madeo: “interrogazione su cronoprogramma, viabilità e servizi”

“Il tempo delle rassicurazioni e delle promesse deve lasciare il passo alla concretezza. Ho appreso dalla stampa, dove evidentemente questa Maggioranza preferisce comunicare più che nelle sedi istituzionali, che ad ottobre inizierà il trasferimento degli ambulatori presso il Nuovo Ospedale della Sibaritide“. È quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Rosellina Madeo. “Quindi, implicitamente, ci stanno dicendo che il tema dell’acqua e dei sotto servizi è finalmente una questione risolta? Dando per assodato questo, difficile ipotizzare qualunque trasferimento altrimenti, ho depositato un’interrogazione per sapere, e soprattutto per far sapere ai cittadini, quale sia il cronoprogramma ufficiale e aggiornato del Nuovo Ospedale della Sibaritide, indicando la data prevista per l’ultimazione dei lavori, per i collaudi e per l’agibilità e, soprattutto, le date stabilite per l’effettiva entrata in funzione delle diverse attività sanitarie, con particolare riferimento agli ambulatori, ai reparti di degenza, al Pronto Soccorso, alle sale operatorie e alle terapie intensive“.

“Necessario anche fare chiarezza sul piano di trasferimento delle attività sanitarie attualmente presenti nei presidi “Giannettasio” e “Compagna”, specificando quali servizi saranno trasferiti per primi, quali successivamente e entro quale data si preveda di completare l’intera migrazione, nonché se siano già stati definiti i relativi piani organizzativi, assistenziali e logistici“.

“Ma l’ospedale non può essere una cattedrale nel deserto. La Regione deve fare luce su quale sia lo stato di realizzazione e di effettiva disponibilità delle opere e dei servizi necessari al funzionamento del nuovo presidio, con particolare riferimento alla viabilità di accesso e alla SP 195, all’approvvigionamento idrico, alla rete fognaria e al sistema di depurazione, all’alimentazione elettrica, alle reti dati e agli altri sotto servizi, specificando se tutti tali collegamenti saranno pienamente operativi e collaudati prima dell’avvio delle attività sanitarie. Il bisogno di salute della Sibaritide non si colma a colpi di agenzie stampa e annunci. Il tempo delle promesse è scaduto“, ha concluso Madeo.