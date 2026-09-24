Operazione “Last Minute” a Crotone: 15 indagati per traffico di droga, la DDA chiude le indagini

La Squadra Mobile aveva eseguito 14 misure cautelari lo scorso marzo: l’inchiesta avrebbe ricostruito un’organizzazione dedita allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish tra Isola di Capo Rizzuto, Crotone e la Locride, con il sequestro anche di armi illegali

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Gli Agenti della Polizia di Stato di Crotone hanno notificato l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 15 soggetti indagati per l’ipotesi di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento conclude formalmente l’attività investigativa relativa alla c.d. operazione “Last Minute”, che lo scorso 2 marzo aveva portato all’esecuzione di quattordici misure cautelari a carico dei soggetti ritenuti, a vario titolo, coinvolti in un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, attiva dall’inizio del 2024 lungo l’asse compreso tra Isola di Capo Rizzuto, Crotone e i centri della Locride.

La complessa attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, si è sviluppata attraverso il monitoraggio delle aree interessate dallo spaccio di stupefacenti, attività di intercettazione telefonica e telematica, nonché perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacente. Gli accertamenti svolti avrebbero consentito di delineare un quadro indiziario relativo all’operatività di un’organizzazione armata dedita alla detenzione e allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, eseguite contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, lo scorso mese di marzo, sono state  inoltre rinvenute e sequestrate diverse armi detenute illegalmente, alcune delle quali abilmente occultate. L’attività investigativa si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al contrasto della criminalità e del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’attività che vede quotidianamente impegnati gli operatori della Polizia di Stato nel monitoraggio del territorio e delle aree maggiormente interessate dai fenomeni criminali, con l’obiettivo di contrastare le reti di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti, spesso immesse nelle cosiddette piazze di spaccio, con particolare attenzione ai contesti frequentati dai più giovani, nell’ottica di garantire la sicurezza della collettività.

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