Operazione “Last Minute” a Crotone: 15 indagati per traffico di droga, la DDA chiude le indagini

Gli Agenti della Polizia di Stato di Crotone hanno notificato l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 15 soggetti indagati per l’ipotesi di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento conclude formalmente l’attività investigativa relativa alla c.d. operazione “Last Minute”, che lo scorso 2 marzo aveva portato all’esecuzione di quattordici misure cautelari a carico dei soggetti ritenuti, a vario titolo, coinvolti in un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, attiva dall’inizio del 2024 lungo l’asse compreso tra Isola di Capo Rizzuto, Crotone e i centri della Locride.

La complessa attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, si è sviluppata attraverso il monitoraggio delle aree interessate dallo spaccio di stupefacenti, attività di intercettazione telefonica e telematica, nonché perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacente. Gli accertamenti svolti avrebbero consentito di delineare un quadro indiziario relativo all’operatività di un’organizzazione armata dedita alla detenzione e allo spaccio di cocaina, marijuana e hashish.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, eseguite contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, lo scorso mese di marzo, sono state inoltre rinvenute e sequestrate diverse armi detenute illegalmente, alcune delle quali abilmente occultate. L’attività investigativa si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al contrasto della criminalità e del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’attività che vede quotidianamente impegnati gli operatori della Polizia di Stato nel monitoraggio del territorio e delle aree maggiormente interessate dai fenomeni criminali, con l’obiettivo di contrastare le reti di approvvigionamento e distribuzione delle sostanze stupefacenti, spesso immesse nelle cosiddette piazze di spaccio, con particolare attenzione ai contesti frequentati dai più giovani, nell’ottica di garantire la sicurezza della collettività.