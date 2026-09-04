Oncologia e solidarietà, a Polistena il grande appuntamento nazionale delle associazioni: torna il “Plauso La Fenice”

Sarà una giornata all’insegna della solidarietà, della cultura e dell’impegno nel campo dell’oncologia quella in programma il prossimo 5 settembre a Polistena, dove Palazzo Avati ospiterà un importante appuntamento nazionale dedicato al mondo del volontariato. Delegati provenienti da diverse regioni italiane si ritroveranno per il meeting nazionale delle associazioni federate di volontariato in oncologia, un momento di confronto e condivisione sulle attività svolte quotidianamente a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete tra le realtà associative impegnate nel settore oncologico, valorizzando il ruolo fondamentale del volontariato nella prevenzione, nell’assistenza e nell’accompagnamento delle persone che affrontano il percorso della malattia.

Il “Plauso La Fenice”, riconoscimento a chi opera nell’oncologia e nel volontariato

Il momento centrale dell’evento sarà la cerimonia di conferimento del “Plauso La Fenice”, giunto alla quarta edizione, in programma sabato sera alle ore 20.30 presso Palazzo Avati – Piazza del Popolo, Polistena. Il riconoscimento, promosso dall’Associazione “La Fenice” ETS/ODV per le Persone Oncologiche di Polistena, viene assegnato ogni anno a professionisti ed enti che si sono distinti per il proprio impegno nel campo dell’oncologia e del volontariato sanitario e sociale. Per questa edizione il premio sarà conferito alla Dott.ssa Fabiola Rizzuto, oncologa, al Dott. Domenicantonio Cordopatri, radiologo, e alla F.A.V.O. – Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, realtà nazionale che riunisce numerose associazioni impegnate nel sostegno ai malati oncologici. Un momento importante per riconoscere il valore di chi, attraverso la propria attività professionale o associativa, contribuisce ogni giorno a migliorare la qualità della vita delle persone colpite dalla malattia.

La tarantella calabrese protagonista della lectio magistralis

A impreziosire la serata sarà la lectio magistralis della professoressa Daniela Geri, docente di Storia della Musica del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, dedicata al tema “La Tarantella Calabrese tra Simbolismo ed Espressione Coreutica”. Un approfondimento dedicato alle origini, al significato e al valore identitario di una delle espressioni musicali più rappresentative della Calabria, capace di raccontare attraverso ritmo e movimento la storia, le tradizioni e la cultura popolare del territorio. La parte teorica sarà accompagnata da un momento artistico con l’organico del Gruppo Folkloristico “I Peddaroti” di Pellaro (Reggio Calabria), che porterà sul palco suoni e danze della tradizione calabrese, creando un connubio tra conoscenza e spettacolo.

Domenica il corteo nel centro storico per sensibilizzare la comunità

L’evento proseguirà nella mattinata di domenica, con un corteo attraverso le vie del centro storico di Polistena. L’iniziativa avrà una duplice finalità: da una parte sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche oncologiche che riguardano le donne, dall’altra promuovere la conoscenza delle bellezze storiche e culturali del territorio. Un percorso simbolico che unirà il messaggio della prevenzione e della consapevolezza alla valorizzazione del patrimonio locale, coinvolgendo associazioni, volontari e cittadini.