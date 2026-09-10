Omicidio Maria Chindamo, Ferro: “lo Stato continua a cercare la verità dopo dieci anni”

“I nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’omicidio di Maria Chindamo confermano che lo Stato continua a cercare con determinazione la verità. Il lavoro della Dda di Catanzaro e degli investigatori merita grande apprezzamento e testimonia un impegno che, a dieci anni da quel 6 maggio 2016, non si è mai fermato”. Lo afferma in una nota il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fdi). “Il mio pensiero – prosegue – va soprattutto a Vincenzo Chindamo e a tutti i familiari di Maria, che in questi anni hanno chiesto verità e giustizia con straordinaria determinazione, mantenendo sempre compostezza e dignità e, soprattutto, senza mai perdere la fiducia nelle istituzioni. Una fiducia che lo Stato ha il dovere di onorare, continuando a cercare la verità fino in fondo e facendo tutto il possibile per individuare tutti i responsabili di quel crimine orrendo“.