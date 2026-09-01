Omicidio in Sicilia: lite finisce nel sangue, morto un giovane egiziano

Un giovane cittadino egiziano è stato ucciso a Modica, in provincia di Ragusa, al termine di una lite sfociata in tragedia. Il drammatico episodio è avvenuto nella zona di Villa Tedeschi-Casa di Comunità, in contrada Raddusa, dove sono intervenuti i soccorritori del 118 e i militari dell’Arma dei carabinieri della compagnia di Modica. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita mortalmente durante un violento confronto utilizzando un corpo contundente. L’aggressione non avrebbe lasciato scampo al giovane, nonostante l’intervento dei sanitari giunti sul posto.

Omicidio a Modica, i carabinieri indagano sulla dinamica della lite

La ricostruzione dei fatti è ancora in corso e gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Al momento, l’ipotesi al vaglio è quella di una lite degenerata in omicidio, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri e gli elementi raccolti nelle prossime ore a delineare con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto. I militari dell’Arma dei carabinieri hanno avviato le verifiche sul luogo del delitto e stanno acquisendo tutte le informazioni utili per ricostruire i momenti che hanno preceduto la morte del giovane.

Un connazionale condotto in caserma per gli accertamenti

Nell’ambito delle indagini, i carabinieri stanno valutando la posizione di un connazionale della vittima, che è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla sua posizione né sull’eventuale coinvolgimento nella vicenda. Gli investigatori stanno procedendo con gli approfondimenti necessari per stabilire le responsabilità e comprendere cosa abbia provocato il confronto culminato nella morte del giovane egiziano.

La procura di Ragusa coordina le indagini sull’uccisione del giovane

A coordinare l’inchiesta è il sostituto procuratore di Ragusa Santo Fornasier, che segue gli sviluppi delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Modica. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore con l’obiettivo di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e raccogliere tutti gli elementi necessari a fare piena luce sull’omicidio di Modica. La zona interessata dall’accaduto resta al centro delle verifiche degli investigatori, impegnati a definire il quadro investigativo.