Olio di Calabria protagonista, arriva l’Academy Olivo in Campo: due giorni di formazione e innovazione a Lamezia Terme

Appuntamento il prossimo 1 e 2 ottobre per gli esperti di olivicoltura. A Lamezia Terme e in Cittadella regionale si svolgerà l’Academy olivo in campo Calabria, che riunisce ricercatori, tecnici, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni per approfondire le principali sfide e opportunità che attendono il settore olivicolo italiano. L’iniziativa è stata presentata stamani nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, la direttrice generale dell’Arsac, Fulvia Caligiuri e il direttore di ‘L’Informatore Agrario’, Antonio Boschetti. L’iniziativa approda per la prima volta in Calabria. Al centro del confronto l’innovazione agronomica, la sostenibilità e la valorizzazione dell’olio e l’evoluzione dei mercati. Tema quest’ultimo di grande attualità in considerazione del crollo dei prezzi con gravi conseguenze sull’intero comparto.

“Saranno due giorni per mettere l’olio di Calabria ancora una volta al centro dell’attenzione del paese” ha chiarito Gallo. “Si tratta di un olio – ha aggiunto – che sta crescendo in termini di qualità, nonostante le difficoltà presenti sul mercato, un olio che in questi anni è cresciuto tantissimo anche in termini di reputazione“. L’iniziativa si inserisce nel percorso nazionale ‘Olivo in campo’, realizzato da ‘L’Informatore Agrario’. L’azienda agricola Statti ospiterà le visite in campo e i workshop. Il convegno sarà invece l’occasione per favorire la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo competitivo nel settore dell’olivicoltura. “La formazione è una delle principali armi che abbiamo rispetto a paesi con costi di produzione di gran lunga inferiori” ha evidenziato Boschetti. “L’obiettivo di questa due giorni – ha spiegato – è aumentare il livello di conoscenza sia dal punto di vista tecnico, con la visita in campo che prevede anche la presenza di agronomi, sia dal punto di vista dell’interpretazione dei mercati. I prezzi si sono dimezzati in poco più di un anno, quindi il secondo giorno avremo ospiti stranieri, spagnoli che sono i nostri principali competitor, che ci spiegheranno i loro modelli produttivi, i loro costi di produzione e i prezzi a cui riescono a vendere”.