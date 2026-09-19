Occhiuto annuncia i nuovi voli Wizz Air: “28 collegamenti a settimana tra Lamezia Terme e Roma Fiumicino” | VIDEO

Nuova opportunità per i collegamenti aerei della Calabria. Dal prossimo 25 ottobre l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme sarà collegato con Roma Fiumicino con una nuova programmazione operativa targata Wizz Air, per un totale di 28 voli ogni settimana. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha sottolineato soprattutto l’impatto del nuovo collegamento sulla mobilità dei giovani calabresi, in particolare degli studenti fuori sede, che potranno contare su una maggiore frequenza dei voli e su tariffe più accessibili.

“Con Wizz Air arrivano 28 voli ogni settimana tra Lamezia Terme e Roma Fiumicino. Dal 25 ottobre Lamezia sarà collegata più volte al giorno con Fiumicino, con tariffe a partire da 32 euro. Così i nostri studenti potranno tornare nella nostra regione senza dover sostenere costi elevati. Anche questa era una promessa e l’abbiamo mantenuta”, ha dichiarato Occhiuto.

Tariffe da 32 euro: l’obiettivo è agevolare il rientro degli studenti calabresi

Uno degli aspetti maggiormente evidenziati dal presidente Roberto Occhiuto riguarda il costo dei biglietti. Secondo quanto annunciato, le tariffe partiranno da 32 euro, una cifra indicata come elemento fondamentale per ridurre il peso economico degli spostamenti. Il tema riguarda soprattutto gli studenti universitari calabresi che vivono fuori regione e che spesso devono affrontare spese elevate per tornare a casa durante l’anno accademico, in particolare nei periodi di maggiore richiesta come festività e sessioni d’esame. Il nuovo collegamento viene quindi presentato dalla Regione come uno strumento per rendere più semplice il rapporto tra i giovani calabresi e il proprio territorio di origine, favorendo una maggiore continuità nei rientri e nei collegamenti con la propria regione.

Occhiuto: “anche questa era una promessa e l’abbiamo mantenuta»

L’annuncio si inserisce nel quadro delle iniziative della Regione Calabria dedicate al potenziamento dei trasporti e della mobilità. Il presidente Occhiuto ha rivendicato il raggiungimento dell’obiettivo sottolineando il valore politico e concreto dell’intervento: “Anche questa era una promessa e l’abbiamo mantenuta”. Il nuovo collegamento con Wizz Air viene dunque indicato dalla Regione come un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi dedicati ai cittadini calabresi.

Trasporti e collegamenti aerei, una sfida strategica per la Calabria

Il potenziamento delle rotte aeree rappresenta uno dei temi centrali per lo sviluppo economico e turistico della Calabria, una regione che negli ultimi anni ha puntato sul miglioramento dell’accessibilità attraverso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Una maggiore frequenza dei collegamenti con Roma può incidere non soltanto sulla mobilità dei residenti, ma anche sulla capacità della regione di attrarre visitatori, investimenti e nuove opportunità economiche. Con i nuovi 28 voli settimanali tra Lamezia Terme e Roma Fiumicino, la Regione punta quindi a offrire una risposta concreta a una delle esigenze più sentite dai cittadini: rendere più semplice, veloce ed economicamente sostenibile il collegamento tra la Calabria e il resto del Paese.