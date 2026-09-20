Nuovo sbarco di migranti in Sicilia: 85 persone arrivate a Pozzallo, tra loro 24 minori

Ottantacinque migranti sono sbarcati alle prime luci dell’alba nel porto di Pozzallo dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta della Guardia costiera a circa 80 miglia dalle coste iblee. A bordo dell’imbarcazione intercettata in mare c’erano 61 uomini e 24 minori, tutti maschi, provenienti da Bangladesh, Eritrea, Egitto e Sudan. Il gruppo sarebbe partito due giorni fa dalla Libia. I Migranti sono stati trasferiti nell’hotspot di Pozzallo per le procedure di identificazione e accoglienza. “Pozzallo continua a garantire, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, una risposta organizzata nelle operazioni di soccorso e accoglienza“, afferma il sindaco Roberto Ammatuna, sottolineando “l’impegno della Guardia costiera, delle forze dell’ordine, del personale sanitario e di tutti gli operatori impegnati nelle operazioni“.