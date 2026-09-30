Nuovo mammografo all’ospedale “Tiberio Evoli”, Iiriti: “rilancio e miglioramento della qualità della sanità territoriale”

“La consegna del nuovo mammografo all’ospedale “Tiberio Evoli” rappresenta un momento importante per la sanità del nostro territorio e, soprattutto, per il diritto alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Il “Tiberio Evoli” non è soltanto una struttura sanitaria: è un presidio strategico per l’intera area Grecanica, un punto di riferimento fondamentale per migliaia di cittadini e per le comunità che vivono in un territorio che ha bisogno di servizi sanitari sempre più accessibili, efficienti e qualificati. Per questo, il potenziamento delle sue dotazioni e il rilancio complessivo della struttura devono rappresentare una priorità, nella consapevolezza che investire sull’ospedale significa investire sulla sicurezza, sulla qualità dell’assistenza e sul diritto alla salute dei cittadini.

In questa prospettiva, l’arrivo del nuovo mammografo costituisce un segnale concreto e importante. Rafforzare i servizi diagnostici significa avvicinare la prevenzione alle persone, ridurre la necessità di spostamenti verso altri presidi e contribuire a rendere il “Tiberio Evoli” sempre più capace di rispondere ai bisogni sanitari del territorio“. È quanto dichiarato da Daniela Iiriti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia per la Regione Calabria.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per l’impegno nel rafforzamento delle strutture sanitarie. Un ringraziamento va anche alla Direttrice Generale dell’ASP, dottoressa Maddalena Berardi, per il lavoro svolto e per aver contribuito concretamente a rendere possibile questo importante investimento.

Prezioso il lavoro dei sanitari e operatori del “Tiberio Evoli” che, ogni giorno, con professionalità e dedizione, garantiscono assistenza e cura ai cittadini. Così come il dottor Iaria al quale va un plauso per l’impegno quotidiano, la competenza e il sacrificio che dedica al servizio della comunità. Non ultimo l’ingegnere Minniti, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ASP e tutto lo staff per aver seguito con attenzione gli aspetti tecnici che hanno accompagnato l’arrivo e l’installazione della nuova apparecchiatura con la ristrutturazione dei locali.

La disponibilità di un mammografo moderno significa offrire alle donne del nostro territorio una possibilità in più di prendersi cura della propria salute, favorendo una prevenzione più vicina e tempestiva. Ma questo deve essere solo un passo di un percorso più ampio. Il rilancio del “Tiberio Evoli” passa dalla valorizzazione delle professionalità presenti, dal potenziamento delle apparecchiature e dei servizi, dall’adeguamento della struttura e dalla capacità di renderla sempre più rispondente alle esigenze della popolazione dell’area Grecanica.

È da interventi concreti come questo che passa una sanità più vicina ai cittadini. E proprio dal rafforzamento del “Tiberio Evoli” può partire un percorso capace di restituire a questo territorio un presidio sanitario sempre più moderno, qualificato e centrale per la tutela della salute delle nostre comunità“, ha concluso Iiriti.