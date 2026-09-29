Nuova Statale 106 Jonica tra Reggio Calabria e Catanzaro, ultimi incontri sul progetto: focus su ambiente e tracciato

Proseguono gli appuntamenti del Dibattito Pubblico relativo al nuovo tracciato della Statale 106 “Jonica” tra Reggio Calabria e Catanzaro. Dopo la conclusione degli incontri territoriali di Catanzaro, Locri e Reggio Calabria, dedicati alla presentazione delle quattro alternative progettuali, si svolgeranno on line su piattaforma telematica, gli ultimi due incontri di approfondimento tematico:

– mercoledì 30 settembre: Tronco II

– giovedì 1° ottobre: Tronco III

Nel corso delle due riunioni saranno trattati gli approfondimenti tematici relativi agli aspetti ambientali, paesaggistici, archeologici e procedurali di approvazione dei progetti. Gli incontri on line sono aperti al pubblico. Il link di accesso per la registrazione, gli orari e tutta la documentazione tecnica relativa alle quattro alternative progettuali restano consultabili sul sito ufficiale dedicato al Dibattito Pubblico: https://dibattitopubblico.stradeanas.it/. Si comunica, infine, che la presentazione pubblica della Relazione finale con gli esiti del Dibattito Pubblico, sempre in modalità online, si terrà giovedì 22 ottobre. Il calendario aggiornato del percorso partecipativo è disponibile sul sito ufficiale del Dibattito Pubblico.