Nuova SS106 Taranto-Reggio Calabria: entra nel vivo l’iter per la nuova autostrada della Magna Grecia, ci sono le DATE degli incontri per i progetti

Esattamente un mese e mezzo fa, a fine luglio, sulle nostre pagine avevamo documentato con straordinario entusiasmo l’avvio di una fase totalmente inedita per il Mezzogiorno, celebrando la presentazione della progettazione definitiva del tracciato della Nuova SS106 Taranto-Reggio Calabria fino alla città dello Stretto. In quell’occasione avevamo sottolineato come, dopo decenni di attese e speranze tradite, le istituzioni avessero finalmente impresso un’accelerazione senza precedenti per la Nuova SS106 Taranto-Reggio Calabria. Oggi, 11 settembre 2026, diamo continuità a quella formidabile notizia annunciando che il percorso di confronto e partecipazione pubblica per il completamento della nuova Strada Statale 106 tra il capoluogo di regione e la città metropolitana reggina entra ufficialmente nel vivo. Non si tratta più solo di promesse politiche o di rendering su carta, ma di un processo democratico, tecnico e ingegneristico che sta letteralmente prendendo forma sotto i nostri occhi. La Regione Calabria e il Ministero delle Infrastrutture stanno mantenendo la parola data, trasformando l’impegno preso in estate in un cronoprogramma serrato e trasparente, destinato a cambiare per sempre il volto della mobilità ionica e a cancellare una volta per tutte il triste appellativo di “strada della morte”.

Dalla cittadella regionale il via libera alle quattro alternative progettuali

La grande novità di queste ore è arrivata direttamente dalla conferenza stampa tenutasi presso la Cittadella Regionale a Germaneto, in provincia di Catanzaro. In questo fondamentale hub decisionale, i vertici istituzionali hanno fatto il punto della situazione, ribadendo la ferrea volontà di portare a termine l’opera. L’evento odierno ha registrato la partecipazione attiva delle massime cariche coinvolte nel progetto, tra cui l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i sindaci dei numerosi comuni interessati dal passaggio della futura arteria. Questa formidabile sinergia istituzionale ha permesso di sbloccare la pubblicazione online, sul sito dedicato al dibattito pubblico, di tutti i documenti tecnici, le planimetrie e le informazioni dettagliate riguardanti le quattro alternative progettuali. I cittadini, le associazioni e gli enti locali hanno ora a disposizione tutti gli strumenti per analizzare a fondo le proposte, garantendo così una trasparenza assoluta in questa delicatissima fase di studio.

La sfida ingegneristica di Anas per superare le criticità orografiche

La costruzione di una simile infrastruttura in un territorio geomorfologicamente complesso come quello calabrese rappresenta una vera e propria sfida epocale. Proprio su questo aspetto si è soffermato a lungo l’Amministratore Delegato di Anas. Le sue parole, pronunciate con grande determinazione, delineano il livello di eccellenza tecnica messo in campo per questa iniziativa. Il manager ha infatti dichiarato con forza che le quattro alternative progettuali presentate alle comunità sono il frutto di studi ingegneristici tra i più avanzati a livello internazionale, mirati specificamente a superare le immense criticità orografiche del tracciato ionico, garantendo al contempo standard di sicurezza elevatissimi e impareggiabili. Il dirigente ha inoltre sottolineato che gli incontri territoriali, in rampa di lancio, permetteranno di approfondire minuziosamente le soluzioni costruttive insieme agli enti locali, con il preciso scopo di ottimizzare la cantierabilità e la qualità complessiva di questa maestosa e irrinunciabile grande infrastruttura. Si tratta di un approccio moderno che mira a ridurre l’impatto ambientale e a velocizzare le tempistiche dei futuri cantieri, mettendo la competenza tecnica al servizio esclusivo della sicurezza dei viaggiatori.

Il calendario degli incontri: il confronto territoriale tappa per tappa

Il cuore pulsante di questo ambizioso percorso partecipativo è rappresentato dagli incontri territoriali di approfondimento, concepiti per illustrare nel dettaglio le singole proposte progettuali alle comunità locali. Il programma stabilito è serrato e toccherà i centri nevralgici della costa ionica. Il primo, attesissimo appuntamento si terrà il 15 settembre 2026 alle ore undici del mattino nella città di Catanzaro, sempre all’interno della cornice istituzionale della Cittadella regionale Jole Santelli in località Germaneto, e sarà interamente dedicato all’analisi del Tronco III dell’opera. Il giorno seguente, 16 settembre 2026, la carovana istituzionale e tecnica si sposterà nella provincia reggina per fare tappa a Locri, dove, a partire dalle ore undici presso il prestigioso Palazzo Nieddu del Rio, l’attenzione si concentrerà in maniera esclusiva sul Tronco II del tracciato. A chiudere questa prima, fondamentale tornata di consultazioni pubbliche sarà l’incontro di Reggio Calabria, fissato per il 17 settembre 2026 alle ore undici, all’interno della storica Sala Perri di Palazzo Alvaro in Piazza Italia, dove i tecnici illustreranno le specifiche del Tronco I, quello che sancirà l’ingresso definitivo della statale nel tessuto viario della città metropolitana dello Stretto.

Integrazione con l’Autostrada del Mediterraneo per rilanciare il Sud

L’intera e colossale iniziativa si inserisce perfettamente nel solco della proficua collaborazione tra Anas e l’ente regionale, finalizzata alla realizzazione della futura Strada della Magna Grecia. Questo intervento non è da intendersi come un’opera a sé stante, ma come un tassello cruciale che andrà a completare, in perfetta e fluida continuità con i tratti già realizzati e attualmente in corso di poderosa esecuzione nell’Alto Jonio cosentino e crotonese, un modernissimo itinerario lungo tutta la dorsale jonica. L’obiettivo finale, ribadito a gran voce da tutti i protagonisti politici presenti alla conferenza, è quello di creare un’integrazione strutturale e logistica impeccabile con la A2 Autostrada del Mediterraneo. Questa connessione trasversale permetterà di rafforzare in modo esponenziale i collegamenti tra la Calabria e il resto della nazione, inserendo la regione all’interno dei grandi corridoi di trasporto europei. Insieme ai progetti sull’Alta Velocità ferroviaria e al futuro Ponte sullo Stretto, la riqualificazione globale della SS106 Jonica fino a Reggio Calabria rappresenta la spina dorsale di una rivoluzione logistica senza precedenti, destinata a generare sviluppo economico, a favorire flussi turistici destagionalizzati e, soprattutto, a restituire dignità e sicurezza a tutti i cittadini del Sud Italia. L’era dell’isolamento sta per finire e il futuro, luminoso e interconnesso, inizia oggi.