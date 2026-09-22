Nuova SS106 Jonica Catanzaro-Crotone, interrogazione in Regione: “servono tempi certi per i cantieri”

Fare piena luce sullo stato reale dell’iter di ammodernamento della Strada Statale 106 “Jonica” nella tratta che collega Catanzaro a Crotone. È questo l’obiettivo dell’interrogazione depositata presso il Consiglio Regionale della Calabria dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto. “La S.S. 106 “Jonica” rappresenta un’arteria viaria di fondamentale rilevanza strategica per la mobilità dell’area ionica centrale, oltre a essere una risorsa imprescindibile per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo socio-economico dell’intero territorio calabrese. Ciononostante, continuano a gravare forte incertezza e troppi interrogativi sulle reali tempistiche di attuazione dei vari lotti funzionali lungo l’asse interessato”.

Con questo atto ispettivo, il consigliere Barbuto “chiede formalmente al Presidente Occhiuto e agli assessorati competenti di fare chiarezza sullo stato complessivo delle procedure d’appalto e delle relative aggiudicazioni per tutte le tratte del corridoio Crotone–Catanzaro. L’iniziativa mira a ottenere un cronoprogramma aggiornato e vincolante, capace di fissare scadenze trasparenti per il completamento della progettazione esecutiva e per la formale consegna dei lavori alle imprese. Contestualmente, la richiesta accende i riflettori sulle intese da stringere con gli enti locali del territorio, indispensabili per definire i piani di viabilità straordinaria e prevenire pesanti ripercussioni sul traffico urbano e secondario generate dal transito dei mezzi pesanti di cantiere”.

“I cittadini calabresi e le amministrazioni locali non possono continuare a vivere di sole proclamazioni o annunci periodici”, dichiara il consigliere regionale Elisabetta Barbuto. “La S.S. 106 non è soltanto un’opera pubblica attesa da decenni, ma una priorità assoluta per la tutela della vita umana e la dignità dei trasporti nella nostra regione. Pretendiamo trasparenza totale: vogliamo conoscere le date reali della consegna dei cantieri e come la Regione intenda supportare i Comuni della fascia ionica nella gestione dell’impatto dei lavori sul traffico locale. Vigilando con determinazione affinché ogni impegno preso si traduca in cantieri aperti e opere concluse”.