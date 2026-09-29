Nuova rotatoria a Rizziconi, avviati i lavori per l’arteria che collega Gioia Tauro a Taurianova: “la viabilità ritorna ad essere sicura” | INTERVISTA

“Finalmente sono iniziati i lavori, per fortuna, perché si tratta di un’arteria molto importante che collega Gioia Tauro con Taurianova e che ricade sul nostro territorio, il Comune di Rizziconi. Un’arteria importante perché in quel tratto spesso si verificavano gravi incidenti e quindi con questa rotonda sicuramente la viabilità torna ad essere in sicurezza”. Ad affermarlo, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, è l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rizziconi, Marco Fusà, che commenta l’avvio dei lavori dell’arteria che collega Gioia Tauro a Taurianova, una rotatoria che permetterà di far rallentare il traffico e impedire il verificarsi di incidenti.

Di seguito l’intervista completa.