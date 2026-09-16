Nucleare, Catania ospita il confronto sul futuro dell’energia: presente il ministro Pichetto Fratin

Proseguono i Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile: venerdì 18 settembre a Catania (Aula Magna del Rettorato dell’Università, dalle 10.30), nella settimana in cui il Senato discute l’approvazione definitiva del disegno di legge delega, si svolgerà il quarto appuntamento di “Da Fermi al Futuro”. Il format, ideato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in collaborazione con Unioncamere, mette a confronto istituzioni, imprese e portatori di interesse sulle prospettive del nuovo nucleare. Come già accaduto a Torino, Napoli e Roma, sarà presente nel capoluogo etneo il ministro Gilberto Pichetto Fratin.

I lavori saranno aperti dal Rettore dell’Università di Catania Enrico Foti, dal Sindaco Enrico Trantino e dal Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonino Belcuore.

L’intervista del Ministro a cura di Antonello Piraneo, Direttore del quotidiano La Sicilia (media partner dell’evento), sarà seguita dal Key-note speech del noto giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone.

I Dialoghi affronteranno le potenzialità del nucleare sotto diversi punti di vista

I Dialoghi, moderati dal vicedirettore de La Sicilia Mario Barresi, affronteranno le potenzialità del nucleare sotto diversi punti di vista. La prima sessione verterà sul tema “Decarbonizzazione, sicurezza e tutela ambientale: il trilemma possibile”, con la partecipazione del Direttore generale Domanda ed Efficienza energetica del MASE, Andrea Maria Felici, del Consigliere per la Sicurezza energetica del Ministro della Difesa, Giuseppe Calabrò, di Anna Cacciuni, Responsabile della Sezione Valutazione di Impatto Ambientale di Ispra.

La seconda parte dei dialoghi sarà dedicata al tema della scienza a supporto della transizione giusta

La seconda parte dei dialoghi sarà dedicata al tema della scienza a supporto della transizione giusta, con il contributo di Santo Gammino (Direttore Lab Sud), del Professore ordinario dell’Università degli Studi di Palermo, Alessandro Di Maio, della Direttrice di INFN Catania Alessia Tricoli e di Giacomo Gargano, Senior of Counsel di Deloitte Legal Catania.