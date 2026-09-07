“Note d’amore e passione”: al Circolo “Polimeni” un viaggio musicale dal belcanto al verismo | FOTO

Domenica 6 settembre 2026, alle ore 18:30, il Circolo di Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria ha ospitato il concerto “Note d’amore e passione – Dal belcanto al verismo”, un viaggio emozionale attraverso le pagine più celebri della lirica italiana. L’evento ha visto protagonista la classe di canto della professoressa Serenella Fraschini del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, con la partecipazione degli allievi interpreti e la direzione del maestro Vincenzo Lo Moro al pianoforte.

Un viaggio tra Donizetti, Puccini e Verdi

Il concerto ha proposto un raffinato percorso musicale attraversando alcune delle opere più amate del repertorio lirico, dal belcanto italiano fino alle atmosfere intense del verismo. In programma arie e duetti tratti dai capolavori di compositori come Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Pietro Mascagni.

Tra i brani eseguiti, fortemente apprezzati dal pubblico reggino, figurano celebri pagine tratte da opere come L’elisir d’amore, La bohème, Tosca, Madama Butterfly, La traviata, Cavalleria rusticana e altri grandi titoli che hanno segnato la storia del melodramma.