Nomine, vertici aziende Sanitarie calabresi, Federsanità ANCI Calabria: “finalmente continuità amministrativa”

“La Giunta della Regione Calabria ha definito alcuni vertici delle Aziende Sanitarie e ospedaliere. Finalmente si sta per vedere la tanto agognata continuità amministrativa che sta portando la sanità calabrese non solo a superare quel limbo dove per tanti anni è stata relegata, ma anche ad emergere in tanti settori divenendo eccellenza. Federsanità ANCI Calabria esprime soddisfazione ed augura buon lavoro complimentandosi alla dott.ssa Simona Carbone nominata Direttore Generale dell’AOU Dulbecco, al dott. Angelo Vittorio Sestito nominato a Cosenza, alla dott.ssa Maria Mariani che dirigerà Catanzaro, al dott. Antonio Battistini nominato Commissario Straordinario a Vibo Valentia ed al dott. Vitaliano de Salazar confermato all’ AO di Cosenza. Il quadro si conclude con la dott.ssa Berardi a Reggio Calabria, il dott. Graziano a Crotone e la dott.ssa Frittelli al GOM di Reggio Calabria“. È quanto dichiarato in una nota stampa di Federsanità ANCI Calabria.

“Seppur ci sia ancora tanto da fare, questo sarà l’anno delle case e degli ospedali di comunità, sarà l’anno in cui speriamo dopo tanto lavoro, si potranno cogliere i frutti”, afferma il Presidente di Federsanità ANCI Calabria Giuseppe Varacalli, che prosegue “L’importanza di una squadra stabile, che dia continuità organizzativa ed amministrativa così come ha sempre sostenuto Federsanità ANCI Calabria, è fondamentale, per questo auguriamo a questa squadra buon lavoro garantendo sempre il nostro stare al fianco”.