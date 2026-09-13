Nocera Terinese, successo per l’incontro con Fabio Isman su “L’arte razziata dai nazisti”

Grande successo di pubblico anche per il secondo appuntamento della rassegna itinerante A Palazzo con lo Scrittore, svoltosi sabato 12 settembre nella suggestiva cornice del Convento dei Cappuccini di Nocera Terinese. Al centro della serata, il colto e avvincente intervento del giornalista e scrittore Fabio Isman, che, stimolato dalle domande di Raffaele Gaetano, ha conquistato la platea affrontando il tema “L’arte razziata dai nazisti”. Con la profondità d’analisi e la nitidezza divulgativa che lo contraddistinguono, Isman ha offerto un contributo di altissimo profilo scientifico e civile, ripercorrendo le drammatiche vicende dei capolavori sottratti durante il secondo conflitto mondiale e restituendo valore alla memoria storica del nostro patrimonio culturale.

L’evento ha visto in apertura l’apprezzato intervento dell’architetto Nadia Rocchino, che ha saputo restituire con accuratezza e passione la storia e il pregio architettonico del Convento dei Cappuccini, preparando il pubblico all’atmosfera del luogo. A impreziosire il programma è stata inoltre la giovane e virtuosa chitarrista Arianna Carnevale, le cui raffinate esecuzioni musicali hanno deliziato il numeroso pubblico presente, armonizzandosi perfettamente nel ritmo della serata.

A conclusione dell’incontro, la convivialità ha celebrato le eccellenze del territorio grazie alle apprezzatissime degustazioni dei prodotti tipici firmati Casa Mastroianni, accompagnate dalla selezione dei pregiati vini delle Cantine Grutteria, che hanno riscosso il plauso di tutti i partecipanti.

Archiviato con pieno successo questo secondo incontro, la rassegna ideata e diretta da Raffaele Gaetano si prepara al prossimo appuntamento: il viaggio culturale di A Palazzo con lo Scrittore proseguirà infatti nella evocativa cornice del Castello Angioino di Belmonte Calabro, giovedì 17 settembre alle 18.00, con Giovanni Chinnici, che rievocherà la tragica vicenda del padre, il giudice Rocco Chinnici.