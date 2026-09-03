“No a bugie a sostegno di mille annunci”: a Lamezia un incontro sulla condizione della Calabria

“No a bugie a sostegno di mille annunci”. È questo il messaggio scelto per l’incontro pubblico promosso da Franco Petramala, importante esponente della Dc, in programma il prossimo 9 settembre 2026 alle ore 17 presso il T Hotel di Feroleto/Lamezia. Un appuntamento dedicato all’analisi della condizione socio-economica e civile della Calabria e del Mezzogiorno, con l’obiettivo dichiarato di andare oltre la narrazione politica e confrontarsi con “i numeri della realtà”. L’iniziativa nasce dalla volontà di aprire una riflessione sui principali problemi che interessano il territorio regionale, affrontando temi considerati centrali per il futuro della Calabria: la crisi delle aree interne, le difficoltà del sistema sanitario, la mancanza di prospettive di sviluppo e il dibattito sull’autonomia differenziata.

Un confronto sulla condizione della Calabria e del Mezzogiorno

L’incontro vuole essere un momento di approfondimento sulla situazione attuale della regione, con particolare attenzione alle emergenze economiche e sociali che continuano a caratterizzare numerosi territori. Tra i temi indicati figurano la “crisi profonda delle aree interne”, la “sanità al collasso”, l’“assenza di prospettive di sviluppo” e quella che viene definita una “scelta insensata sulla adesione alla Autonomia differenziata”. Questioni che saranno affrontate attraverso un confronto pubblico aperto, con l’intento di analizzare criticità e possibili prospettive per il futuro della Calabria.

Il programma dell’iniziativa al T Hotel di Feroleto/Lamezia

L’appuntamento si aprirà con l’introduzione di Agazio Loiero, chiamato a dare avvio ai lavori e a introdurre i temi della giornata. Seguirà la relazione del professor Domenico Cersosimo, che interverrà sui temi dell’economia e del sociale, offrendo una lettura approfondita delle dinamiche che riguardano il Mezzogiorno e i suoi territori. Al termine degli interventi è previsto un dibattito aperto a tutti gli intervenuti, con la possibilità di partecipare al confronto e contribuire alla discussione sui temi affrontati durante l’incontro.