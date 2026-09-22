Nizza di Sicilia, nel Giardino del Castello d’Alcontres torna la seconda edizione del “Castello dell’Amicizia”

Ci sono serate che si ricordano per la musica, altre per il cibo e il vino, altre ancora per le persone incontrate. Ci sono serate che racchiudono insieme tutto questo. Venerdì 25 settembre, a partire dalle 20, nel Giardino del Castello d’Alcontres di Nizza di Sicilia torna la seconda edizione del ‘Castello dell’Amicizia’, un evento che conferma il suo significato e valore più grande: stare bene insieme per costruire qualcosa di importante. Anche l’edizione 2026 nasce per sostenere Ets Associazione Autismo e i progetti di inclusione realizzati nel Centro diurno per l’autismo di Nizza di Sicilia.“Un’idea semplice, nata nel 2025” – ricorda uno degli ideatori e tra gli amministratori di Associazione Autismo, Danilo Rizzo. “Il progetto – ricorda – parte da un’intuizione, creare una comunità che si prenda cura della propria comunità”. Istituzioni, associazioni, aziende partner e cittadini si ritrovano, insieme, anche quest’anno per una serata che regalerà musica e percorsi enogastronomici.

‘Il Castello dell’Amicizia’ è un altro tassello del cuore pulsante della community care che l’Associazione sta costruendo nel suo comprensorio. Una rete in cui ciascuno può fare la propria parte, e nella quale, quando tante parti si incontrano, qualcosa di grande comincia a prendere forma. L’iniziativa di quest’anno ha trovato il supporto di Ais Sicilia, sezione Taormina e la partnership dell’ azienda vinicola Cantine Bonfiglio. “Un ringraziamento speciale va ad AIS Sicilia – Taormina e a Bonfiglio Cantine”, spiega Rizzo, che “hanno scelto di sostenere la serata e, attraverso essa, la nostra realtà e i laboratori nei quali operano ragazzi e ragazze con una infinita voglia di futuro”.

Sul palco del Castello ci saranno gli Ever White

Sul palco del Castello ci saranno gli Ever White, band nata sul territorio e composta da musicisti che da anni condividono palco, esperienze e passione. Hanno scelto di metterci la loro musica e la loro grande sensibilità: “Siamo felici di sostenere un evento che va oltre le canzoni. La musica può farci cantare e ballare insieme, ma soprattutto può aiutarci a sentirci parte della stessa realtà”.

La serata nasce in collaborazione con il Comune di Nizza di Sicilia. Un grazie speciale va al primo cittadino Natale Briguglio, all’amministrazione comunale e al Consiglio comunale che, ancora una volta, dimostrano la loro fondamentale collaborazione e attenzione nei confronti di Associazione Autismo e del Centro diurno del comune ionico.