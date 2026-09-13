Niscemi, il cardinale Zuppi annuncia il sostegno per una nuova scuola

Una nuova scuola per Niscemi grazie al sostegno della Caritas nazionale e della Diocesi di Piazza Armerina. È questa la notizia più importante emersa dalla visita del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, nel comune del Nisseno colpito da una vasta frana nello scorso gennaio. Durante l’incontro con le istituzioni locali, il cardinale Zuppi ha confermato l’impegno economico della Chiesa per contribuire alla realizzazione di una nuova struttura scolastica destinata alla comunità di Niscemi. L’intervento avrà un valore complessivo di poco superiore ai quattro milioni di euro e rappresenta un passo concreto nel percorso di ricostruzione e rilancio del territorio dopo l’emergenza provocata dal dissesto idrogeologico.

Caritas e Diocesi di Piazza Armerina sosterranno la nuova scuola di Niscemi

Il progetto prevede un contributo diretto da parte della Caritas nazionale e della Diocesi di Piazza Armerina, che si faranno carico dei costi necessari per l’acquisizione delle aree sulle quali sorgerà il nuovo edificio scolastico. Oltre al sostegno economico, gli enti ecclesiastici metteranno a disposizione anche il progetto esecutivo dell’opera, consentendo così di accelerare il percorso verso la realizzazione della struttura. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità un punto di riferimento fondamentale come una nuova scuola, capace di garantire continuità al diritto allo studio e di rappresentare un segnale concreto di vicinanza alle famiglie e agli studenti di Niscemi.

La visita del cardinale Zuppi nelle zone colpite dalla frana

L’annuncio è arrivato nel corso della visita del cardinale Matteo Maria Zuppi a Niscemi, comune segnato nei mesi scorsi da una grave emergenza legata a una vasta frana che ha interessato alcune aree urbane. Il presidente della CEI è stato accolto dal sindaco Massimiliano Conti, dalla sua amministrazione comunale e dal consiglio comunale. Dopo il momento istituzionale, il cardinale ha effettuato un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite dal movimento franoso, osservando direttamente le conseguenze dell’evento che ha provocato disagi e difficoltà per la popolazione. La visita ha rappresentato un momento di confronto e ascolto con il territorio, con l’obiettivo di individuare strumenti concreti per accompagnare la comunità nella fase di ripartenza.

Il confronto con istituzioni e autorità del territorio

Nel corso della giornata il cardinale Zuppi ha incontrato diversi rappresentanti istituzionali e religiosi, confrontandosi sulle necessità della città e sulle prospettive future. Tra gli interlocutori anche il prefetto di Caltanissetta Licia Messina, oltre alle autorità locali e alle rappresentanze ecclesiastiche. Il confronto ha riguardato le esigenze della comunità di Niscemi dopo la frana e il ruolo che il sostegno della Caritas e della Diocesi di Piazza Armerina potrà avere nel percorso di ricostruzione. La realizzazione della nuova scuola rappresenta infatti non soltanto un intervento edilizio, ma anche un investimento sul futuro della comunità, mettendo al centro i giovani e la ripresa della vita sociale del territorio.