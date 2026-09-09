Next Gen ATP Finals, Nesci: “Reggio sul palcoscenico mondiale grazie a sinergia Governo-Occhiuto-Cannizzaro”

NEXT GEN ATP FINALS A REGGIO CALABRIA, NESCI (FDI-ECR): “REGGIO SUL PALCOSCENICO MONDIALE. LA FILIERA ISTITUZIONALE PORTA RISULTATI CONCRETI AL SUD”

“Portare le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria è un risultato straordinario per la città e per l’intera Calabria, un’occasione imperdibile per mostrare il volto migliore della città dello Stretto“. Lo dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR Denis Nesci, commentando l’annuncio ufficiale delle Next Gen ATP Finals 2026 a Reggio Calabria, la competizione dei migliori 8 talenti del tennis mondiale under 20 che dal 9 al 13 dicembre si terrà al PalaCalafiore.

“È soprattutto – continua Nesci – la dimostrazione di ciò che possiamo ottenere quando Governo, Regione e istituzioni del territorio lavorano insieme con obiettivi concreti. Voglio rivolgere il mio plauso al sindaco Francesco Cannizzaro e al presidente della Regione Roberto Occhiuto, che hanno lavorato con determinazione per portare a Reggio un appuntamento di questa portata. Un ringraziamento va al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, alla Federazione Italiana Tennis e Padel e a Sport e Salute per aver creduto nelle potenzialità della Calabria“.

“Non parliamo soltanto di sport – continua Nesci – le Finals sono un grande evento internazionale che significa per il territorio promozione turistica, presenze, ricettività, ristorazione, trasporti, commercio e soprattutto una straordinaria vetrina internazionale per Reggio e per l’intera regione. È questa la strada da seguire: utilizzare i grandi appuntamenti come acceleratori di sviluppo e come strumenti per cambiare la percezione dei nostri territori“.

Per Nesci, “la scelta di Reggio assume anche un valore politico e simbolico: per la prima volta le Next Gen ATP Finals arrivano nel Sud Italia. Significa dimostrare concretamente che il Mezzogiorno non deve essere considerato una periferia, ma può competere e vincere nell’assegnazione dei grandi eventi internazionali“.

“Da parlamentare europeo e da calabrese – prosegue Nesci – credo fortemente in un modello di sviluppo capace di collegare investimenti, infrastrutture, turismo, cultura, sport e opportunità per i giovani. È la stessa visione che portiamo avanti in Europa: creare nei nostri territori le condizioni per crescere, lavorare e costruire qui il proprio futuro“.

“A dicembre – conclude Nesci – gli occhi del tennis internazionale saranno puntati su Reggio Calabria. Dobbiamo trasformare quei cinque giorni in una grande occasione per raccontare al mondo non soltanto una competizione sportiva, ma una città e una Calabria che hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste. Reggio può competere. La Calabria può attrarre. Il Sud può vincere le sfide internazionali quando istituzioni, territorio e Governo fanno squadra”.