Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria, Fonga: “evento storico per intero movimento reggino e calabrese”

Marcello Fonga, delegato Provinciale della FITP di Reggio Calabria, esprime grande soddisfazione e gratitudine per l’assegnazione delle Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria. Il prestigioso torneo si terrà dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore. “Reggio Calabria sarà il palcoscenico del tennis mondiale, sarà protagonista di un evento sportivo di altissimo livello che vedrà scendere in campo gli otto migliori giocatori under 20 della stagione maschile. -dichiara Fonga – grazie al nostro Presidente Angelo Binaghi che ha voluto premiare la Calabria, il grande lavoro di crescita e di sviluppo fatto in questi anni in maniera eccellente dal Presidente FITP Regionale Joe Lappano, oggi consigliere Federale, che è sempre stato presente sul territorio, sempre attento alle dinamiche dei circoli ed alle attività cambiando la storia del tennis calabrese, lavoro che sta proseguendo con grande dedizione ed impegno Andrea Massimilla; ha voluto premiare il Circolo Tennis Rocco Polimeni circolo storico di Reggio Calabria, ricordiamo che ha ospitato tornei e competizioni internazionali e che è stato per anni il circolo d’Europa con il maggior numero di tesserati e senz’altro uno dei circolo più importanti d’Italia oggi guidato bene dal giovane ed energico Presidente Ezio Privitera, ma consentitemi di dire che è il frutto di un grande lavoro di squadra che dirigenti, circoli e maestri hanno con impegno portato avanti per anni.

Un Evento reso possibile grazie alla sinergia tra la FITP, l’ATP e le Istituzioni, grazie al Ministro Abodi grande appassionato e Sport e Salute, ed infine un plauso ed un sentito ringraziamento vanno al Presidente della Regione Roberto Occhiuto ed al Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro per averci dato questa possibilità e questa occasione unica per il nostro movimento e per promuovere la nostra bellissima Città e la Calabria nel Mondo. La FITP Calabria con grande senso di responsabilità è pronta a fare la sua parte mettendo a disposizione tutte le sue risorse e il suo movimento non solo per l’ottima riuscita dell’Evento ma con la speranza e l’obbiettivo di coinvolgere il più possibile giovani e meno giovani in questo mondo fantastico ed avvicinarli al Tennis, chi pratica sport ne trae benefici fisici e mentali ed ha senza altro una marcia in più nella vita riesce meglio a restare in campo e superare le difficoltà e “NEL TENNIS COME NELLA VITA” non vince chi non sbaglia ma chi resta in campo“.