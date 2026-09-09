Next Gen ATP Finals 2026 a Reggio Calabria, è ufficiale: il grande tennis mondiale arriva al PalaCalafiore

Reggio Calabria entra nella storia del tennis internazionale. Dal 9 al 13 dicembre 2026 la città dello Stretto sarà infatti il palcoscenico delle Next Gen ATP Finals, la prestigiosa competizione che riunisce i migliori giovani tennisti del mondo e che negli anni ha rappresentato il trampolino di lancio per alcuni dei più grandi campioni del circuito.

L’evento si svolgerà al PalaCalafiore, che per l’occasione sarà trasformato in una vera e propria arena del tennis mondiale con la realizzazione di un campo indoor dedicato. L’impianto reggino, capace di ospitare circa 8 mila spettatori, accoglierà così una manifestazione che porterà in Calabria i futuri protagonisti del panorama della racchetta internazionale.

Reggio Calabria scelta come nuova casa delle Next Gen ATP Finals

L’annuncio ufficiale è arrivato da New York, durante la presentazione dell’evento alla presenza del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) Angelo Binaghi, del Chief Tour Officer dell’ATP Andre Silva e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La scelta di Reggio Calabria come sede delle Next Gen ATP Finals 2026 rappresenta un momento storico per il territorio: mai prima d’ora una manifestazione di questo livello era stata ospitata nel Sud Italia.

Il torneo torna dunque in Italia dopo alcuni anni di assenza. Le Next Gen ATP Finals erano nate a Milano, dove si erano disputate dal 2017 al 2022, prima del trasferimento a Gedda, in Arabia Saudita. La conclusione anticipata dell’esperienza saudita ha riaperto la possibilità di individuare una nuova sede e la candidatura italiana ha trovato il consenso dell’ATP.

Dopo una serie di sopralluoghi e valutazioni tecniche che hanno coinvolto ATP, FITP e istituzioni locali, la scelta è ricaduta sulla città dello Stretto, premiando un progetto capace di coniugare infrastrutture, territorio e valorizzazione sportiva.

Il ritorno del grande tennis nella città dello Stretto

Per Reggio Calabria si tratta di una nuova importante pagina nella storia sportiva cittadina. Il rapporto tra la città e il tennis internazionale ha radici profonde: il PalaCalafiore ha già ospitato appuntamenti di rilievo, mentre nelle vicinanze si trova il prestigioso Circolo Rocco Polimeni, struttura che in passato è stata teatro di sfide di Coppa Davis e Fed Cup.

La presenza delle Next Gen ATP Finals 2026 rappresenta quindi anche il rilancio di una tradizione sportiva che ha visto Reggio Calabria protagonista nel panorama nazionale.

Per cinque giorni il capoluogo calabrese sarà al centro dell’attenzione degli appassionati, con il PalaCalafiore pronto a diventare il punto di riferimento per tifosi, addetti ai lavori e giovani promesse del tennis mondiale.

Un torneo che ha lanciato Sinner e Alcaraz

Il valore delle Next Gen ATP Finals va ben oltre il semplice risultato agonistico. La competizione è stata ideata dall’ATP come una vetrina per i migliori giocatori under 20, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere in anticipo i campioni destinati a dominare il circuito negli anni successivi.

L’albo d’oro racconta il peso internazionale della manifestazione. Tra i vincitori figurano infatti alcuni dei nomi più importanti del tennis contemporaneo, come Jannik Sinner, trionfatore nell’edizione del 2019, e Carlos Alcaraz, campione nel 2021.

Anche le ultime edizioni hanno confermato la capacità del torneo di anticipare i protagonisti del futuro: sul gradino più alto del podio sono saliti Joao Fonseca e Learner Tien, due giovani talenti già indicati tra i giocatori più interessanti della nuova generazione.

Una grande opportunità per la Calabria e per il turismo sportivo

L’arrivo delle Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria non rappresenta soltanto un evento sportivo, ma anche una straordinaria occasione di promozione per l’intera Calabria. La città dello Stretto sarà infatti chiamata ad accogliere un appuntamento dalla forte visibilità internazionale, capace di attirare spettatori, operatori del settore e attenzione mediatica da tutto il mondo.

Il torneo unirà sport, giovani talenti e promozione territoriale, offrendo alla Calabria una vetrina globale e rafforzando il ruolo di Reggio Calabria come sede di grandi eventi. A dicembre 2026, dunque, il PalaCalafiore non sarà soltanto il teatro di una competizione giovanile, ma il luogo in cui potrebbe iniziare la storia dei prossimi campioni del tennis mondiale.