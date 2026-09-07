Nesci: “a Palmi un nuovo presidio territoriale per avvicinare cittadini, imprese ed enti alle opportunità europee”

Un nuovo punto di collegamento tra la Calabria e l’Europa nasce a Palmi con l’obiettivo di rendere più accessibili informazioni, strumenti e opportunità offerte dai programmi comunitari. L’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR Denis Nesci ha infatti conferito alla dott.ssa Luana Macrì l’incarico di coordinamento territoriale per l’attivazione del nuovo Punto Europa, ospitato presso CENTRAL HUB – Studio Consulenze Integrate, in Corso Tenente Aldo Barbaro 22. Il nuovo presidio nasce come spazio di informazione, ascolto e orientamento rivolto a cittadini, imprese, professionisti, associazioni ed enti locali della Piana di Gioia Tauro. L’obiettivo è creare un riferimento stabile sul territorio per favorire l’accesso alle opportunità europee e rafforzare il rapporto tra istituzioni comunitarie e realtà locali.

Presentando l’iniziativa, l’eurodeputato Denis Nesci ha spiegato le ragioni alla base della nascita del Punto Europa e della scelta di affidarne il coordinamento a Luana Macrì. “Con l’incarico affidato a Luana Macrì – dichiara Nesci – vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio e costruire un collegamento più diretto tra Palmi, la Piana, la Calabria e le istituzioni europee. Troppo spesso l’Europa viene percepita come distante, mentre molte opportunità possono incidere concretamente sulla vita di cittadini, imprese, professionisti, associazioni ed enti locali”. Il Punto Europa non sarà quindi soltanto un luogo informativo, ma uno spazio operativo destinato a raccogliere esigenze, idee e progetti del territorio, mettendoli in relazione con le possibilità offerte dall’Unione europea.

Dai bandi ai progetti: l’obiettivo è trasformare le idee in opportunità concrete

La collocazione del presidio all’interno di CENTRAL HUB consentirà di valorizzare anche competenze legate alla consulenza e alla progettazione, creando un primo punto di orientamento per chi vuole comprendere meglio il funzionamento di bandi, programmi e strumenti comunitari. “Il tema – prosegue Nesci – non è soltanto conoscere l’esistenza di un bando, ma aiutare i territori a capire quali strumenti possono essere utili, quali interlocuzioni attivare e quali competenze mettere in campo per trasformare un’idea in un progetto. È su questo passaggio che dobbiamo lavorare: dall’informazione alla capacità concreta di costruire opportunità”.

Alla dott.ssa Luana Macrì sarà affidato il compito di coordinare le attività del nuovo presidio territoriale, curando la ricognizione delle istanze provenienti dal territorio, favorendo il raccordo con la segreteria dell’eurodeputato e promuovendo momenti di confronto con amministratori locali, imprese, giovani, professionisti, associazioni e realtà del Terzo settore. Il progetto punta dunque a creare una rete stabile capace di accompagnare il territorio nell’individuazione delle opportunità europee e nella costruzione di nuove progettualità.

“Ringrazio Luana Macrì per la disponibilità e per l’impegno che assumerà in questo percorso. Il Punto Europa di Palmi – conclude Nesci – vuole essere un ponte tra il territorio e Bruxelles. Uno spazio aperto, utile e concreto, al servizio di chi vuole conoscere meglio le opportunità europee e contribuire allo sviluppo della Calabria”.