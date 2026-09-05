NaxosLegge 2026, l’11 settembre il Premio “Promotori della Cultura” intitolato a Franz Riccobono

Ai nastri di partenza la XVI edizione di NaxosLegge, il festival ideato e diretto da Fulvia Toscano, in programma dal 10 al 18 settembre con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina e della Fondazione Sicilia. Ad anticipare l’apertura dell’11 settembre, è in programma il 10 settembre, un’anteprima speciale con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ospite di NaxosLegge per la presentazione del suo libro “Venne la Magna Madre. I riti, il culto e l’azione di Cibele Romana“.

“Come ogni anno – afferma il diretto artistico Fulvia Toscano – nello splendido scenario del Lido di Naxos, sul golfo della prima colonia greca di Sicilia, inauguriamo il festival, l’11 settembre, con il premio “Promotori della Cultura” intitolato a Franz Riccobono, con cui ospitiamo e premiamo eccellenze del mondo culturale sia della Sicilia che nazionali e internazionali“.

La cerimonia si svolgerà venerdì 11 settembre alle ore 18.30 al Lido di Naxos, a Giardini Naxos, nell’ambito della XVI edizione del festival, dedicata al tema “Mythos. La sfida del pensiero mitico”.

A ricevere il riconoscimento saranno il poeta Giuseppe Conte; il politologo Marco Tarchi; S.E. Gabriela Dancau, ambasciatrice di Romania presso la Repubblica Italiana, nell’anno delle relazioni culturali Italia-Romania; l’artista Nicola Verlato; Alberto Samonà, direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este; Francesco Malfitano, direttore artistico del Festival Eolié; Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, per la quale ritireranno il premio Francesco Ribetti, presidente del Consiglio comunale di Pordenone e Flavia Maraston, dirigente Cultura del Comune di Pordenone per Capitale italiana della Cultura 2027; Valerio Santoro, regista, attore, direttore artistico e generale del Teatro Biondo di Palermo; Luigi Tabita, attore direttore artistico del Mythos Troina Festival; la musicista Valentina Currenti, direttrice del Conservatorio statale di musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese; e Francesco Rizzo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Come ogni anno, il premio è opera della scultrice Stefania Pennacchio, che per NaxosLegge realizzerà anche l’installazione “Heroes. A ciascuno la sua guerra”, che sarà inaugurata il 12 settembre alle ore 16 al Parco Archeologico di Naxos.

La cerimonia di premiazione, condotta da Fulvia Toscano, sarà impreziosita dagli interventi musicali del maestro Francesco Loccisano, tra i più importanti interpreti della chitarra battente.

In collaborazione con Latitudini e Interpretare l’Antico, la serata si chiuderà con la lettura dal carme Ai Lari di Giuseppe Conte affidata a Giovanni Calcagno, una delle voci più significative della scena contemporanea.

La cerimonia di premiazione sarà preceduta, alle ore 16.30, presso il Museo Archeologico di Naxos, dalla presentazione del nuovo romanzo di Giuseppe Conte, Della stessa sostanza dei sogni. Monologhi del mito, e alle 17.45, presso il Lido di Naxos, dalla conversazione con Marco Tarchi e Giuseppe Conte sul tema “Mito e politica / Mito e poesia”, moderata da Fulvia Toscano.