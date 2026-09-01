NaxosLegge 2026, il mito torna protagonista: tutto pronto per la 16ª edizione del festival delle narrazioni

Il mito come chiave per leggere il passato e interrogare il presente. Dal 10 al 18 settembre torna NaxosLegge Festival delle narrazioni, della lettura e del libro, diretto da Fulvia Toscano e giunto alla 16ª edizione, quest’anno dedicata al tema “Mythos. La sfida del pensiero mitico”. Ad anticipare l’apertura ufficiale sarà, il 10 settembre alle 18.00, l’incontro con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, protagonista dell’anteprima del festival al Delta Hotels by Marriott di Giardini Naxos con la presentazione del suo libro Venne la Magna Madre. I riti, il culto e l’azione di Cibele Romana (“L’Erma” di Bretschneider, Roma 2025).

Il festival prevede un percorso che attraverserà il mito antico e le sue declinazioni nella contemporaneità

Il festival prevede un percorso che attraverserà il mito antico e le sue declinazioni nella contemporaneità, mettendo in dialogo letteratura, poesia, politica, arte, teatro, cinema, storia e promozione della lettura. L’11 settembre, al Museo del Parco Archeologico di Naxos, Giuseppe Conte presenterà Della stessa sostanza dei sogni. Monologhi del mito (Bompiani), con l’intervento di Mauro Curcuruto. Nel pomeriggio, alla Terrazza Bistrot del Lido di Naxos, Conte dialogherà con Marco Tarchi sul rapporto tra “Mito e politica / Mito e poesia”, in una conversazione moderata da Fulvia Toscano. La giornata proseguirà con il Premio NaxosLegge 2026 ai Promotori di cultura. Tra i riconoscimenti anche quello all’ambasciatrice di Romania Gabriela Dancau, nell’anno culturale Italia-Romania.

Il 12 settembre sarà una delle giornate più dense del programma. Alle ore 6.00, al Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos, una suggestiva alba teatrale vedrà protagonista Alessio Boni in Katabasis, dal Canto VI dell’Eneide di Virgilio, con musiche dal vivo di Franca Bongiovanni, voce, drammaturgia e messa in scena dello stesso Boni, nell’ambito della collaborazione con Interpretare l’Antico, diretto da Gigi Spedale.

NaxosLegge si sposterà anche al Palazzo della Cultura di Catania per un omaggio a Franco Battiato

La mattina NaxosLegge si sposterà al Palazzo della Cultura di Catania per un omaggio a Franco Battiato con la presentazione di Battiato svelato (Rai Libri), volume curato da Giorgio Calcara. Interverranno Giuseppe La Spada, Luca Madonia, Adriano Monti Buzzetti e Luigi Turinese, con le testimonianze di Alberto Samonà, Alessio Cantarella, Giuseppe Puglisi e Piero Zuccaro. Modereranno Paolo Di Caro e Fulvia Toscano. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Catania e Corti in Cortile.

Nel pomeriggio, al Parco Archeologico di Naxos, sarà inaugurata “Heroes. A ciascuno la sua guerra”, installazione di Stefania Pennacchio. Con l’artista interverranno Giorgio Calcara e Fulvia Toscano. A seguire, l’intervento poetico di Cettina Caliò, Mauro Curcuruto, Giancarlo Cutrona, Livia Di Vona, Marinella Fiume, Lorenzo Rapisarda e Dario Tomasello. In sinergia con Algra editore.

Al Museo del Parco Archeologico si tornerà poi alle grandi narrazioni dell’antichità con “L’Iliade. Poema della forza, poema della debolezza?”, conversazione con Isabella Bignozzi, Corrado D’Elia e Francesco Morosi, moderata da Daniela Sessa.

Sempre il 12 settembre, al Parco archeologico di Naxos Taormina, Marco Giorgetti, direttore del Teatro Stabile di Catania, Charles Chemin, direttore artistico del Watermill Center di New York, e Paolo Di Caro, direttore della Direzione Cultura del Comune di Catania, presenteranno DON Q, il progetto internazionale tra gli ultimi concepiti da Bob Wilson insieme a Mikhail Baryshnikov.

A seguire, la proiezione del film Don Chisciotte di Fabio Segatori, con Fabio Segatori e Alessio Boni e la moderazione di Gigi Spedale, nell’ambito della collaborazione con Interpretare l’Antico.

Il 13 settembre si aprirà al Parco Archeologico di Naxos con un laboratorio di narrazione per bambini, ispirato all’installazione Heroes. A ciascuno la sua guerra di Stefania Pennacchio, a cura di Grazia Salamone, in collaborazione con UNICEF – Gruppo di Giardini Naxos e Archeoclub Naxos Taormina Valle Alcantara.

La mattinata proseguirà con “Mitico Mediterraneo. Sulle tracce di eroi ed ecisti”, dedicato alle rotte di Odisseo e di Enea e al racconto della grande mostra Troia / Roma. Miti del Mediterraneo antico, allestita al Parco Archeologico del Colosseo. Interverranno Alfonsina Russo, capo dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale – DiVA del MiC, Massimo Cultraro, dirigente di ricerca del CNR-ISPC, e Matteo D’Acunto, Università di Napoli L’Orientale, con la moderazione di Dora Marchese, saggista.

Spazio anche alle letture dal Canto III dell’Eneide nella versione poetica di Cettina Caliò

Spazio anche alle letture dal Canto III dell’Eneide nella versione poetica di Cettina Caliò e alla presentazione del progetto sociale “Il viaggio di Enea”, ideato da Archeoclub sede di Roma 3 – Fabio Maniscalco, che mette in rete diverse realtà istituzionali e associative del territorio.

Sempre il 13, al Museo del Mare di Giardini Naxos, particolare rilievo avrà “Leggere è un Mito. Bilanci e prospettive per la promozione della lettura”, incontro dedicato alle strategie di lettura e aperto alle Città del libro, ai Patti per la lettura, ai Parchi letterari e ai Festival letterari siciliani. Interverranno Giuseppe Iannaccone, presidente del Centro per il libro e la lettura, Chiara Coppola, funzionaria del Centro per il libro e la lettura, Giuseppe Bica e Massimiliano Giammusso. Spazio anche alla testimonianza dell’esperienza del festival Illustramente, nel racconto di Rosanna Maranto, direttrice artistica del festival, e di Francesca Corrao, presidente della Fondazione Orestiadi di Gibellina. Modererà Fulvia Toscano.

Nel pomeriggio sarà ospite Paola Mastrocola, che racconterà i suoi libri L’amore prima di noi e Il dio del fuoco (Einaudi), in dialogo con Alessandra Traversa, in collaborazione con Archeoclub di Augusta.

Particolare importanza assume il Premio Intersezioni

Particolare importanza assume inoltre il Premio Intersezioni, progetto internazionale ideato e realizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Atene e dal Centro per il libro e la lettura. A Giardini Naxos sarà premiato Fabrizio Sinisi, vincitore del progetto “Intersezioni” con il romanzo Il prodigio (Mondadori). A consegnare il riconoscimento saranno Giuseppe Iannaccone, presidente del Centro per il libro e la lettura, e Francesco Neri, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene, collegato da remoto. Con lo scrittore interverranno Dario Tomasello e i volontari del gruppo di lettura “Per altro verso”, coordinati da Maria Giovanna e Giovanni Bucolo.

La giornata del 13 si chiuderà al Teatro della Nike con “Nel ventre”, dall’omonimo romanzo di Sergio Claudio Perroni, con Stefano Panzeri, regia di Andrea Paolucci e Stefano Panzeri e produzione del Teatro dell’Argine, ancora nell’ambito della collaborazione con Interpretare l’Antico.

Il 14 settembre, il progetto “Il viaggio di Enea” raggiungerà l’Ospedale San Vincenzo di Taormina, coinvolgendo i reparti di Pediatria e Cardiochirurgia pediatrica, attraverso le sinergie con Comune di Giardini Naxos, Archeoclub Naxos-Taormina Valle Alcantara, Archeoclub Augusta, ASP Messina, UNICEF di Giardini Naxos e Consulta giovanile di Giardini Naxos.

Nel pomeriggio, a Catania, NaxosLegge renderà omaggio ad Antonio Pennacchi con la presentazione del Meridiano Mondadori a lui dedicato. Con il curatore Giuseppe Iannaccone interverranno Salvatore Ferlita, Fabio Granata e Dario Tomasello, con la moderazione di Fulvia Toscano.

Il 15 settembre sarà dedicato ad alcuni grandi miti della modernità. Nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, il Museo del Parco Archeologico di Naxos ospiterà un appuntamento dedicato a Pinocchio, con la presentazione di Pinocchio svelato e gli interventi di Andrea Scarabelli, Roberta Moretti e Andrea Pruiti Ciarello. A seguire spazio a Faust, con la presentazione del volume di Ioan Petru Culianu. In serata il Parco accoglierà “Il mulino di Amleto”, una passeggiata “astromitica” alla scoperta del cielo degli antichi, tra astrofisica, filosofia e poesia, con Andrea Orlando, Giuseppe Muscolino e le letture di Davide Brullo.

Il rapporto tra mito e immaginario contemporaneo attraverserà anche le giornate del 16 e 17 settembre, con il coinvolgimento del Liceo Caminiti di Giardini Naxos e appuntamenti dedicati al cinema, alle nuove narrazioni mitiche, ai videogames e alle illustrazioni, con interventi di Massimo Cultraro, Davide Brullo, Pancrazio Auteri e dell’associazione Oplites. Il 16, al Museo del Mare, Pierfranco Bruni sarà protagonista di un incontro dedicato a Bianca Garufi e Cesare Pavese, in sinergia con il Circolo di lettura Bianca Garufi di Letojanni.

Sempre il 16, alla Casa del Cinema di Taormina, la sezione del festival “Sguardi a Oriente. Incontri con uomini straordinari”, coordinata da Tamako Chemi, renderà omaggio a Giuseppe Tucci, con Massimo Cultraro e la proiezione del documentario Giuseppe Tucci. Sulle strade dell’est di Massimo Ferrari, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte Sicilia.

Il 17 settembre, il percorso dedicato alle “Città mito” guarderà a Roma e Fiume, raccontate nel loro valore storico e simbolico. Al Museo del Parco Archeologico di Naxos sarà ricordata anche la figura di Renato Del Ponte, con un intervento di Sandro Consolato e, a seguire, la conversazione con lo storico Livio Zerbini, in dialogo con Massimo Cultraro. In serata Gabriele Marconi presenterà Le stelle danzanti, con Marco Spada e letture a cura di Elio Crifò, in collaborazione con Latitudini.

A chiudere la XVI edizione, il 18 settembre, saranno due appuntamenti

A chiudere la XVI edizione, il 18 settembre, saranno due appuntamenti. Al Museo del Mare di Giardini Naxos si parlerà di Federico II, con la presentazione del libro Federico II di Fulvio Delle Donne, in dialogo con Claudia Ercoli, mentre a Taormina, al Don Vittorio Resort di Trappitello, nell’ambito della sezione “Le donne non perdono il filo”, coordinata da Marinella Fiume, tornerà il Premio ai saperi delle donne, quest’anno caratterizzato anche da un forte valore interreligioso. Saranno premiate Anna Maria Shinnyno Marradi, Haifa Alsakkaf, Elena Lea Bartolini De Angeli, Noemi Scarpa e Ilenya Goss. Nell’occasione sarà conferito un riconoscimento anche alla Casa delle donne di Ragusa, nel decennale della fondazione. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Altra Metà e la Consulta delle donne di Giardini Naxos.