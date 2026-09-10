NaxosLegge 2026, Giorgetti e Chemin presentano DON Q al Parco Archeologico di Naxos Taormina

DON Q, il progetto internazionale tra gli ultimi concepiti da Bob Wilson insieme a Mikhail Baryshnikov, sarà al centro dell’appuntamento in programma sabato 12 settembre alle 19.15 al Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos, nell’ambito della XVI edizione di NaxosLegge Festival delle narrazioni, della lettura e del libro, diretto da Fulvia Toscano e dedicato quest’anno al tema “Mythos. La sfida del pensiero mitico”.

A presentare il progetto saranno Marco Giorgetti, direttore del Teatro Stabile di Catania, Charles Chemin, direttore artistico del Watermill Center di New York, e Paolo Di Caro, direttore della Direzione Cultura del Comune di Catania.

Fortemente voluto da Marco Giorgetti, DON Q nasce dalla collaborazione tra Teatro Stabile di Catania, Baryshnikov Productions e Watermill Center e prosegue il suo percorso internazionale dopo aver visto Catania ospitare recentemente una delle fasi di ricerca e sviluppo.

La presentazione si inserirà nell’incontro “Con e contro Don Chisciotte. Variazioni sul tema”, al quale prenderà parte anche il poeta e scrittore Giuseppe Conte. A moderare sarà Fulvia Toscano, direttrice artistica di NaxosLegge.

A seguire, alle 20.30, sempre al Teatro della Nike, sarà proiettato il film “Don Chisciotte” di Fabio Segatori, con la presenza di Fabio Segatori e del protagonista Alessio Boni. Modererà Gigi Spedale. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Interpretare l’Antico.

La serata si inserisce nel programma della XVI edizione di NaxosLegge, in corso dal 10 al 18 settembre, che attraverso linguaggi e prospettive differenti esplora il tema “Mythos. La sfida del pensiero mitico”.