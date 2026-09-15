NaxosLegge 2026, a Fabrizio Sinisi il Premio Intersezioni Italia-Grecia per “Il prodigio”

È stato consegnato a Fabrizio Sinisi, per il romanzo Il prodigio (Mondadori), il Premio Intersezioni Italia-Grecia, nell’ambito della XVI edizione di NaxosLegge Festival delle narrazioni, della lettura e del libro, diretto da Fulvia Toscano e in programma fino al 18 settembre. L’incontro, ospitato il 13 settembre al Museo del Parco Archeologico di Naxos, ha rappresentato l’ultima tappa dell’edizione 2026 del Premio Intersezioni Italia-Grecia, promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, che si avvale dell’associazione Giri di parole, con l’obiettivo di favorire la circolazione internazionale della narrativa italiana contemporanea attraverso la traduzione.

A consegnare il riconoscimento a Sinisi è stato Giuseppe Iannaccone, presidente del Centro per il libro e la lettura, con la partecipazione da remoto di Francesco Neri, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene. Il Premio consiste in un’opera originale realizzata dall’artista greca Christina Sarantopoulou.

All’incontro hanno portato i saluti Cristina Provenzano, per la Comunità Ellenica dello Stretto, Katerina Kanà, per il Consolato di Grecia a Catania, e Giuseppe Carmeni, per la Pro Loco di Giardini Naxos. Sono intervenuti inoltre Dario Tomasello, dell’Università di Messina, e i volontari del gruppo di lettura “Per altro verso”.

L’appuntamento di Naxos ha chiuso un percorso che nel 2026 ha scelto la Grecia come Paese partner. Una giuria composta da esponenti del mondo culturale e letterario dei due Paesi ha lavorato su una selezione italiana di cinque opere non ancora tradotte in greco, individuando tre libri vincitori: Malbianco di Mario Desiati, Il prodigio di Fabrizio Sinisi e Destinazione errata di Domenico Starnone.

A ciascuna delle tre opere è stato destinato un contributo di 5 mila euro, finalizzato alla traduzione e alla pubblicazione in Grecia. Tutti i romanzi premiati hanno già trovato un editore: Malbianco sarà pubblicato da Kildarithmos, Destinazione errata da Patakis e Il prodigio da Loggia.

L’edizione dedicata alla Grecia inaugura un percorso continuativo e itinerante del Premio Intersezioni, destinato a coinvolgere altri Paesi grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la rete degli Istituti Italiani di Cultura.