Navi da crociera di lusso a Palermo: Fincantieri presenta il piano 2027-2031 e apre a nuove assunzioni | INFO

Un nuovo capitolo per la cantieristica navale siciliana. Fincantieri ha ufficializzato alle organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e Ugl le nuove commesse Viking e il piano produttivo 2027-2031 destinato al cantiere di Palermo. Il programma industriale prevede un rafforzamento del ruolo dello stabilimento siciliano all’interno della strategia del gruppo, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva, ampliare le attività svolte e consolidare la presenza del cantiere nelle grandi commesse internazionali legate al settore delle navi da crociera e delle unità Expedition. Al centro del piano ci sono due nuove navi di alta gamma che saranno allestite e completate a Palermo, con consegna finale prevista proprio nel capoluogo siciliano.

Fincantieri Palermo, nuove commesse Viking per due navi Expedition di alta gamma

L’annuncio riguarda in particolare le nuove commesse affidate da Viking, compagnia internazionale specializzata nel segmento delle crociere di lusso e delle navi da spedizione. Il cantiere di Palermo avrà un ruolo strategico nell’allestimento e completamento di due navi “Expedition”, una categoria di unità progettate per navigare verso destinazioni particolarmente suggestive e meno accessibili rispetto alle rotte tradizionali delle crociere.

Si tratta di navi caratterizzate da elevati standard tecnologici, soluzioni avanzate per il comfort dei passeggeri e una forte attenzione alla qualità costruttiva. La scelta di coinvolgere lo stabilimento palermitano conferma il valore delle competenze presenti nel territorio e il peso del sito siciliano nella rete produttiva di Fincantieri. Le nuove commesse rappresentano quindi un’opportunità di consolidamento per il cantiere, chiamato a gestire lavorazioni complesse e ad alto contenuto professionale.

Il piano produttivo 2027-2031: più capacità e nuove sfide industriali

Il nuovo piano produttivo 2027-2031 prevede un significativo incremento della capacità operativa del cantiere di Palermo. Tra gli elementi principali indicati da Fincantieri figurano l’aumento dei volumi produttivi, la realizzazione di tronconi di maggiori dimensioni e la gestione contemporanea di differenti linee di lavorazione. Il programma punta infatti a sviluppare parallelamente le attività legate alla produzione dei tronconi navali e quelle dedicate alle navi cruise expedition, creando un’organizzazione più articolata e integrata. Questa evoluzione richiede un potenziamento delle strutture produttive e una maggiore capacità di coordinamento delle diverse fasi di costruzione, con l’obiettivo di rendere il sito palermitano sempre più competitivo nel panorama internazionale della costruzione navale.

Investimenti strategici per modernizzare il cantiere di Palermo

Una parte centrale del piano riguarda gli investimenti strategici destinati alla modernizzazione dello stabilimento. Il programma prevede interventi sulle officine, il riassetto delle infrastrutture e una riorganizzazione degli spazi dedicati agli uffici e ai servizi. Un elemento particolarmente rilevante è il collegamento con il nuovo bacino da 150.000 tonnellate, un’infrastruttura destinata a rappresentare un tassello importante nello sviluppo futuro del cantiere. L’ammodernamento delle strutture consentirà allo stabilimento palermitano di affrontare commesse sempre più complesse, aumentando la propria capacità di intervento e migliorando l’efficienza delle lavorazioni. Il progetto si inserisce in una visione di lungo periodo che punta a rafforzare il ruolo della Sicilia nella filiera della cantieristica navale italiana.

Palermo al centro della strategia Fincantieri: il valore delle competenze locali

La nuova fase industriale annunciata per il cantiere di Palermo valorizza il patrimonio di competenze tecniche e professionali maturato negli anni dai lavoratori dello stabilimento. La costruzione e il completamento di grandi navi richiedono infatti una rete articolata di professionalità: tecnici specializzati, operai qualificati, progettisti e figure impegnate nelle diverse fasi della produzione.

Proprio questo elemento è stato sottolineato anche dalla Uilm, che ha accolto positivamente il piano presentato dall’azienda. Giovanni Gerbino, Giuseppe Di Forti e Damiano Gambino della Uilm hanno dichiarato: “Un piano che rende Palermo un sito competitivo e integrato nella strategia del gruppo”. I rappresentanti sindacali hanno aggiunto: “Accogliamo positivamente le nuove commesse, Palermo conferma professionalità all’altezza delle sfide internazionali. E si aprono prospettive di incremento occupazionale e nuove assunzioni”.

Occupazione e nuove assunzioni: le prospettive legate al rilancio del cantiere

Uno degli aspetti di maggiore interesse del nuovo piano riguarda le possibili ricadute sul fronte occupazionale. L’aumento delle attività produttive e l’arrivo delle nuove commesse Viking potrebbero aprire nuove prospettive per il mercato del lavoro collegato al settore navale. La crescita di un grande stabilimento industriale come quello di Fincantieri Palermo coinvolge infatti non soltanto i dipendenti diretti, ma anche l’intero sistema dell’indotto, composto da aziende specializzate, fornitori e imprese che operano nei servizi collegati alla costruzione e alla manutenzione navale. Il potenziamento delle attività potrebbe quindi avere effetti sull’intera filiera economica del territorio, rafforzando il ruolo di Palermo come polo produttivo strategico nel Mediterraneo.

Il futuro della cantieristica siciliana passa dal mare

La nuova programmazione industriale conferma la volontà di Fincantieri di puntare sullo stabilimento palermitano come parte integrante della propria rete produttiva. Il periodo 2027-2031 sarà quindi caratterizzato da una fase di trasformazione e crescita, con nuove commesse internazionali, investimenti infrastrutturali e un aumento della complessità delle lavorazioni. Per Palermo si apre una stagione legata alla costruzione di navi di alta gamma, con il cantiere chiamato a competere su un mercato globale sempre più tecnologico e specializzato. Le nuove navi Viking Expedition, il potenziamento delle strutture e l’incremento dei volumi produttivi rappresentano i principali elementi di un progetto che punta a rafforzare il ruolo della città e della Sicilia nella grande industria navale italiana.