Naufragio tra Libia e Tunisia, tragedia nel Mediterraneo: 2 morti e 20 dispersi. Salvati un neonato e altri 4 superstiti

Due donne hanno detto di avere perso i figli, tra i 5 tratti in salvo anche un neonato’ La nave Aurora della ong Sea Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio, segnalato da Alarm Phone in zona Sar libica con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello uno di un bambino. “Circa 25 persone si erano aggrappate alla piattaforma Hasdrubal per scampare ad un naufragio. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde – spiega la ong – Il gommone si trovava sul confine della zona Sar libica e tunisina e sono stati i 5 superstiti a dirci che altre persone sarebbero riuscite a raggiungere la piattaforma petrolifera dopo il naufragio – sottolinea la Sea Watch – tra i due corpi senza vita c’era quello di un bambino, forse uno dei due dispersi“. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e i due corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. “Tra loro c’è anche un neonato“, conclude la ong.