Natale al Continental arriva a Venezia: il trailer del film reggino proiettato alla Mostra del Cinema

Un progetto nato a Reggio Calabria approda in uno dei contesti cinematografici più prestigiosi d’Italia. Il trailer del lungometraggio “Natale al Continental”, produzione di Silvia Nasuti e realizzato dall’associazione Jasmin’s Cinema Moda Dance, è stato infatti inserito nel programma della Fedic – Federazione Italiana dei Cineclub e proiettato a Venezia nella giornata del 10 settembre 2026.

La presentazione si è svolta nello Spazio Incontri Forum Fedic Paolo Micalizzi, ospitato dal prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia, in occasione dell’83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Natale al Continental protagonista nello spazio Fedic a Venezia

A rappresentare il cineclub è stata Cettina Crupi, che nel corso dell’incontro ha illustrato brevemente il progetto cinematografico e le caratteristiche del lungometraggio.

L’appuntamento veneziano ha rappresentato una vetrina importante per gli autori appartenenti alla Federazione. Nel corso dell’evento sono stati infatti presentati i trailer di 26 film realizzati da autori Fedic, offrendo uno spazio di confronto e visibilità a diverse esperienze cinematografiche provenienti dal territorio nazionale.

A condurre l’incontro è stato il critico cinematografico Carlo Griseri. Per Natale al Continental, la partecipazione al programma Fedic rappresenta così un passaggio significativo nel percorso del progetto, portando una produzione legata a Reggio Calabria all’interno di uno degli appuntamenti che accompagnano la Mostra del Cinema di Venezia.

Una commedia che richiama la tradizione del cinepanettone

Natale al Continental punta a recuperare le atmosfere della commedia all’italiana e, in particolare, quelle del tradizionale cinepanettone natalizio. Al centro della storia c’è un gruppo di amici che decide di trascorrere le vacanze di Natale all’Hotel Continental. Quella che dovrebbe essere una normale permanenza natalizia si trasforma però in una sequenza di avvenimenti curiosi, imprevisti e situazioni esilaranti.

Gli episodi che coinvolgono i protagonisti finiscono così per movimentare la vita dell’albergo, dando vita a situazioni surreali e comiche con l’obiettivo dichiarato di divertire il pubblico e regalare momenti di leggerezza.

Il film si inserisce quindi nel solco di un genere profondamente radicato nel cinema popolare italiano, quello della commedia natalizia, facendo dell’incontro tra personaggi, equivoci e circostanze imprevedibili il motore principale della narrazione.

Da Reggio Calabria alla Mostra del Cinema di Venezia

La proiezione del trailer al Lido di Venezia assume un significato particolare anche per la realtà reggina che ha lavorato alla realizzazione del progetto. La partecipazione allo spazio Fedic consente infatti agli autori di presentare il proprio lavoro in un contesto di rilevanza nazionale e di entrare in contatto con registi, autori e professionisti del cinema, favorendo nuove occasioni di confronto e crescita.