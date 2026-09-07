Nasce il Kiwanis Club “Rossano-Città del Codex”: solidarietà e impegno per bambini e fragili

Nasce il Kiwanis Club “Rossano-Città del Codex”: impegno e solidarietà al servizio del territorio, del prossimo, degli scartati, degli ultimi e invisibili. Perché nessuno resti indietro. Una nuova realtà associativa entra a far parte del tessuto sociale cittadino con l’obiettivo di tradurre i valori del servizio e della solidarietà in azioni concrete, rivolte soprattutto ai bambini e alle fasce più fragili della comunità.

Sabato scorso si è svolta la cerimonia di consegna della Charter del Kiwanis Club “Rossano-Città del Codex”, che ha sancito ufficialmente l’ingresso del nuovo sodalizio nella famiglia Kiwanis. A guidarlo è il presidente fondatore Alfredo Gallo, affiancato da quindici soci provenienti da diversi ambiti professionali e uniti dalla volontà di mettere competenze, tempo ed energie a disposizione del territorio.

Il percorso di costituzione è stato sostenuto dal Kiwanis Club Corigliano, presieduto da Giuseppe D’Urso, che ha svolto il ruolo di club sponsor accompagnando il nuovo gruppo fino alla consegna della Charter. A conferire particolare rilievo alla cerimonia è stata l’ampia partecipazione dei vertici del Kiwanis Distretto Italia-San Marino: il Governatore Basilio Valente, il Governatore eletto Nunzio Spampinato, il Vice Governatore Francesco Cardile, la Segretaria Maria Otranto e il Tesoriere Carlo Assenza.

Presenti anche il Luogotenente della Divisione 12 Calabria Magna Grecia, Antonio Francesco Amodeo, e il Segretario Giuseppe Sturniolo. Una partecipazione che ha rappresentato un importante segnale di vicinanza e fiducia nei confronti del nuovo club.

All’incontro hanno preso parte anche delegazioni dei club Kiwanis di Corigliano, Castrovillari, Acri, Cirò Marina “Apollo Aleo”, Crotone Pitagora, Rende, Cosenza, Vibo Valentia ed E-Club Junior Italia. Presenti, inoltre, rappresentanti del Rotary Club Athena Krathia Sibaritide, del Rotary Club Corigliano Rossano Sibarys e della Fidapa, insieme all’assessore alla città solidale e alla valorizzazione del patrimonio del Comune di Corigliano-Rossano, Marinella Grillo.

Nel suo intervento, Alfredo Gallo ha illustrato lo spirito con cui il Kiwanis Club “Rossano-Città del Codex” intende avviare il proprio cammino: trasformare fin da subito i valori kiwaniani in progetti capaci di rispondere ai bisogni del territorio. Tra le prime iniziative annunciate figura un progetto rivolto ai reparti pediatrici, con particolare riferimento all’ “armadio sospeso”, pensato per offrire un sostegno concreto ai bambini e alle famiglie in difficoltà.

A questo intervento se ne affiancheranno altri dedicati al disagio sociale e alle diverse forme di fragilità presenti nella comunità. È questa la missione del Kiwanis: mettersi al servizio dei bambini e dei territori, trasformando la disponibilità dei soci in azioni capaci di produrre benefici concreti.

Particolarmente sentito è stato l’intervento del Governatore Basilio Valente, presente alla nascita del nuovo club a pochi giorni dalla conclusione del proprio mandato. La sua partecipazione ha assunto un significato ancora più rilevante, accompagnata dall’augurio di buon lavoro rivolto al presidente e a tutti i soci. Di grande intensità anche le parole di don Antonio Martello, delegato dell’Arcivescovo Maurizio Aloise, il cui intervento, nelle diverse tematiche affrontate, è stato un invito a vivere con autenticità, riconoscendo il valore unico di ogni persona, unito al richiamo alla tutela della vita e alla responsabilità di proteggere e accompagnare i più piccoli.

La consegna della Charter rappresenta dunque l’inizio di un percorso che Alfredo Gallo e i soci fondatori intendono portare avanti per lasciare un segno positivo nella comunità. Il Kiwanis Club “Rossano-Città del Codex” entra così ufficialmente nella famiglia Kiwanis, con un impegno preciso: trasformare i valori del servizio in azioni concrete per i bambini, le famiglie e il territorio.