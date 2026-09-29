​Nasce “Avanti Calabria”: un nuovo movimento politico guidato da giovani competenze calabresi

Un nuovo progetto politico si affaccia sulla scena calabrese. Si chiama “Avanti Calabria”, un movimento politico e culturale promosso da un gruppo di giovani studenti e professionisti che hanno scelto di impegnarsi in prima persona per il futuro della propria regione. ​A guidare e coordinare il progetto è Nicola Salerno, giovane calabrese originario di Riace e laureando in Ingegneria Civile, forte di un percorso di impegno politico maturato a livello locale e regionale, tra cui l’esperienza come collaboratore di un gruppo consiliare presso il Consiglio regionale della Calabria.

​Il movimento si presenta con lo slogan “Idee giovani, futuro concreto” e punta su una proposta politica fondata su competenze, partecipazione e progettualità. “Abbiamo deciso di non limitarci a osservare i problemi della nostra regione, ma di assumerci la responsabilità di provare ad affrontarli – dichiara Nicola Salerno –. Avanti Calabria nasce dall’idea che i giovani calabresi debbano essere protagonisti del cambiamento e non semplici destinatari delle decisioni“.

​Un programma aperto e radicato nei territori

​Il movimento ha già individuato alcune aree prioritarie: sanità (potenziamento della rete territoriale ed emergenza-urgenza), infrastrutture (completamento della Variante 106 e sviluppo ferroviario), turismo e digitalizzazione, scuola e università (con un focus sul raccordo con il mondo delle imprese). ​Il programma non vuole essere un punto di arrivo, ma una base di partenza aperta al contributo della Calabria reale attraverso sportelli di ascolto digitali, incontri pubblici e tavoli tematici nei territori.

“Vogliamo costruire un progetto che parta dalle comunità locali e arrivi a una visione regionale – conclude Salerno –. La Calabria è fatta di persone che ogni giorno cercano soluzioni: è da questo patrimonio che vogliamo ripartire“.

​Per informazioni, contatti e per partecipare al progetto: