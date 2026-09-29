​Nasce “Avanti Calabria”: un nuovo movimento politico guidato da giovani competenze calabresi

Un nuovo progetto politico si affaccia sulla scena calabrese. Si chiama “Avanti Calabria”, un movimento politico e culturale promosso da un gruppo di giovani studenti e professionisti che hanno scelto di impegnarsi in prima persona per il futuro della propria regione. A guidare e coordinare il progetto è Nicola Salerno, giovane calabrese originario di Riace e laureando in Ingegneria Civile, forte di un percorso di impegno politico maturato a livello locale e regionale, tra cui l’esperienza come collaboratore di un gruppo consiliare presso il Consiglio regionale della Calabria.
Il movimento si presenta con lo slogan “Idee giovani, futuro concreto” e punta su una proposta politica fondata su competenze, partecipazione e progettualità. “Abbiamo deciso di non limitarci a osservare i problemi della nostra regione, ma di assumerci la responsabilità di provare ad affrontarli – dichiara Nicola Salerno –. Avanti Calabria nasce dall’idea che i giovani calabresi debbano essere protagonisti del cambiamento e non semplici destinatari delle decisioni“.
Un programma aperto e radicato nei territori
Il movimento ha già individuato alcune aree prioritarie: sanità (potenziamento della rete territoriale ed emergenza-urgenza), infrastrutture (completamento della Variante 106 e sviluppo ferroviario), turismo e digitalizzazione, scuola e università (con un focus sul raccordo con il mondo delle imprese). Il programma non vuole essere un punto di arrivo, ma una base di partenza aperta al contributo della Calabria reale attraverso sportelli di ascolto digitali, incontri pubblici e tavoli tematici nei territori.
“Vogliamo costruire un progetto che parta dalle comunità locali e arrivi a una visione regionale – conclude Salerno –. La Calabria è fatta di persone che ogni giorno cercano soluzioni: è da questo patrimonio che vogliamo ripartire“.
Per informazioni, contatti e per partecipare al progetto:
- Email: coordinamentoavanticalabria@gmail.com
- Instagram: @avanti_calabria_official
- Facebook: Avanti Calabria